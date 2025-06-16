В Москве новостройки на котловане стали дороже, чем строящиеся дома

По словам управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, в объектах бизнес-класса, которые вышли в продажу в этом году, квартиры на котловане стоят дешевле строящихся на 6,6%. Тем не менее, в BnMap.pro с этим не согласны. Представитель этого сервиса отмечает, что цены «ранних» проектов обогнали рынок и в этом сегменте на 3,4% — 570 100 рублей против 551 200 рублей за 1 кв. м. Он также уточняет, что премиум сейчас является единственным сегментом, где цена новостроек на котловане все еще ниже, чем в возводимых домах, — 1,1 млн руб. против 1,27 млн руб. за квадрат.