В Москве новостройки на котловане стали дороже, чем строящиеся дома

Издание отмечает, что, согласно подсчетам, цена домов, которые находятся на различных стадиях строительства, сейчас составляет 484 800 рублей за квадрат. Такого не было давно, говорят эксперты. К примеру, еще год назад, в июне 2024 г., все было наоборот.
«Первичка на котловане стоила на 4,8% дешевле уже начатых проектов (414 000 рублей против 435 000 рублей», — говорит представитель BnMap.pro.
Данную тенденцию подтверждают и другие участники рынка. Так, к примеру, в компании «Метриум» говорят, что стоимость жилья на котловане сейчас на 1,5% выше строящихся домов. По словам ее представителя, сейчас в Москве продаются квартиры в 405 новостройках. Метр в них обойдется в среднем в 611 200 ₽ При этом из них на самых ранних стадиях развития — 65 корпусов, там цена — 620 500 рублей за квадрат.
По словам управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, в объектах бизнес-класса, которые вышли в продажу в этом году, квартиры на котловане стоят дешевле строящихся на 6,6%. Тем не менее, в BnMap.pro с этим не согласны. Представитель этого сервиса отмечает, что цены «ранних» проектов обогнали рынок и в этом сегменте на 3,4% — 570 100 рублей против 551 200 рублей за 1 кв. м. Он также уточняет, что премиум сейчас является единственным сегментом, где цена новостроек на котловане все еще ниже, чем в возводимых домах, — 1,1 млн руб. против 1,27 млн руб. за квадрат.
Жилье на старте продаж ранее всегда стоило дешевле, напоминают эксперты. Однако в последние 3,5 года, как уточняет представитель «Циана», новые корпуса дорожали сильнее строящихся домов.
Главная причина удорожания проектов на стадии котлована — рост стоимости проектного финансирования на фоне высокой ключевой ставки, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты.
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