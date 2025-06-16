ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова

Адвокат экс-замминистра Мурад Мусаев сообщил РБК, что в указанном банке Иванов получал кредит для покупки дома. «Поскольку Иванов уже больше года находится под стражей, а все его имущество арестовано, то обслуживать кредит он, разумеется, не может. Очевидно, по этой причине банк и обратился в суд», — прокомментировал РБК Мусаев.