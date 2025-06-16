Правительство утвердило новые правила расчета среднего заработка в России

С новыми правилами ознакомились РИА Новости.
«Средний месячный заработок для расчета выходного пособия определяется путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году», — говорится в документах.
При этом, подчеркивают в правительстве, средний заработок в случаях, когда действует суммированный учет рабочего времени за длительный период, будет рассчитываться через умножение среднего заработка в час на среднее число рабочих часов в месяце.
Согласно документам, новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».