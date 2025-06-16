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Правительство утвердило новые правила расчета среднего заработка в России

Правительство России утвердило новые правила расчета среднего заработка. Они вступят в силу 1 сентября 2025 года, говорится в соответствующих документах кабмина.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

С новыми правилами ознакомились РИА Новости.

«Средний месячный заработок для расчета выходного пособия определяется путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году», — говорится в документах.

При этом, подчеркивают в правительстве, средний заработок в случаях, когда действует суммированный учет рабочего времени за длительный период, будет рассчитываться через умножение среднего заработка в час на среднее число рабочих часов в месяце.

Согласно документам, новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».