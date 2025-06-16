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Каким будет курс рубля на неделе с 16 по 22 июня 2025: прогноз эксперта

Если еще неделю назад рублю прогнозировали планое ослабление, то сейчас, с началом ирано-израильского конфликта, ситуация на валютном рынке изменилась. Что будет с курсом рубля на начавшейся неделе — Финансы Mail спросили у аналитиков Market Power.

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Источник: ТАСС

Эксперты отметили, что пока на рынках, в том числе на валютном, сохраняются ожидания улучшения геополитической обстановки. «Продолжается жесткая денежно-кредитная политика, поэтому рубль имеет шансы оставаться крепким». — отмечают аналитики.

Дополнительную поддержку российской валюте оказывает рост цен на нефть на фоне вооруженного конфликта между Ираном и Израилем. И на это есть сразу несколько причин.

Во-первых, рост нефтяных котировок означает, что экспортеры, включая государственные компании, получают больше валютной выручки за тот же объем поставок. «Эта выручка затем конвертируется в рубли для уплаты налогов, заработных плат и других внутренних расходов, что повышает спрос на рубль и укрепляет его курс». — пояснили собеседники.

Во-вторых, российский бюджет во многом зависит от поступлений из нефтегазового сектора. При высоких ценах на нефть доходы бюджета растут, снижается потребность в заимствованиях и денежной эмиссии, что делает рубль более устойчивым с макроэкономической точки зрения.

В-третьих, дорогая нефть способствует улучшению платежного баланса страны — текущий счет становится положительным за счет превышения экспорта над импортом.

В-четвертых, работает и психологический фактор. «На финансовых рынках рубль часто воспринимается как сырьевая валюта, в первую очередь зависящая от нефтяных цен. Поэтому при росте стоимости нефти рубль автоматически воспринимается как более сильный актив, что влияет как на инвестиционные решения, так и на спекулятивную торговлю», — пояснили эксперты.

Если не произойдет значимых геополитических сдвигов, аналитики Market Power предполагают, что в июне курс рубля сохранится в пределах 75−82 за доллар.

В то же время, при появлении сигналов о прогрессе в переговорах между Россией и США по украинскому вопросу, рубль может укрепиться еще больше на фоне ожиданий притока иностранного капитала.

Согласно прогнозам экспертов Market Power, в течение недели рубль будет колебаться в пределах 77,8−80,2 рубля за доллар.