Каким будет курс рубля на неделе с 16 по 22 июня 2025: прогноз эксперта

Во-первых, рост нефтяных котировок означает, что экспортеры, включая государственные компании, получают больше валютной выручки за тот же объем поставок. «Эта выручка затем конвертируется в рубли для уплаты налогов, заработных плат и других внутренних расходов, что повышает спрос на рубль и укрепляет его курс». — пояснили собеседники.