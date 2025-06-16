Каким будет курс рубля на неделе с 16 по 22 июня 2025: прогноз эксперта

Эксперты отметили, что пока на рынках, в том числе на валютном, сохраняются ожидания улучшения геополитической обстановки. «Продолжается жесткая денежно-кредитная политика, поэтому рубль имеет шансы оставаться крепким». — отмечают аналитики.
Дополнительную поддержку российской валюте оказывает рост цен на нефть на фоне вооруженного конфликта между Ираном и Израилем. И на это есть сразу несколько причин.
Во-первых, рост нефтяных котировок означает, что экспортеры, включая государственные компании, получают больше валютной выручки за тот же объем поставок. «Эта выручка затем конвертируется в рубли для уплаты налогов, заработных плат и других внутренних расходов, что повышает спрос на рубль и укрепляет его курс». — пояснили собеседники.
В-третьих, дорогая нефть способствует улучшению платежного баланса страны — текущий счет становится положительным за счет превышения экспорта над импортом.
В-четвертых, работает и психологический фактор. «На финансовых рынках рубль часто воспринимается как сырьевая валюта, в первую очередь зависящая от нефтяных цен. Поэтому при росте стоимости нефти рубль автоматически воспринимается как более сильный актив, что влияет как на инвестиционные решения, так и на спекулятивную торговлю», — пояснили эксперты.
Если не произойдет значимых геополитических сдвигов, аналитики Market Power предполагают, что в июне курс рубля сохранится в пределах 75−82 за доллар.
В то же время, при появлении сигналов о прогрессе в переговорах между Россией и США по украинскому вопросу, рубль может укрепиться еще больше на фоне ожиданий притока иностранного капитала.
Согласно прогнозам экспертов Market Power, в течение недели рубль будет колебаться в пределах 77,8−80,2 рубля за доллар.