Отказ от пластика: выдачи кредиток в РФ за год упали вдвое

По итогам мая банки выдали россиянам на 60% меньше кредиток, чем годом ранее. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которые есть у «Известий». Банки одобряют вдвое меньше кредитных лимитов по «пластику» и снижают их у уже действующих клиентов. Ситуация связана с ужесточением регулирования ЦБ и высокой ключевой ставкой. Помимо того, участники рынка пострадали от роста финансовой грамотности, ведь люди стараются пользоваться кредитками только во время льготного периода — в этом случае деньги выдают людям фактически без процентов. Когда условия по «пластику» смогут смягчить — в материале «Известий».
Насколько легко получить кредитную карту
За май банки оформили россиянам чуть больше миллиона кредитных карт — это на 60% меньше, чем годом ранее, следует из данных ОКБ. Лимитов одобрили также вдвое меньше — их общий объем по итогам месяца составил 128 млрд рублей. В среднем россиянам дают кредитки с максимальным долгом в 127 тыс. рублей.
Резкое падение показателей по сравнению с 2024-м — это устойчивая тенденция, которая наблюдается с начала года. За пять месяцев 2025-го число выданных кредиток также упало вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
— В условиях жесткого регулирования со стороны ЦБ банки гораздо хуже одобряют новые лимиты по кредитным картам, — пояснил глава группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.
В 2024 году ЦБ заставил банки выделять резервы даже под неиспользуемые кредитные лимиты, напомнил гендиректор ОКБ Михаил Алексин. Если раньше регуляторный капитал (финансовая подушка банка) использовался только на новые займы по «пластику», то теперь кредитным организациям приходится выделять средства даже на непотраченные, но одобренные лимиты.
Такие изменения привели к еще одной тенденции — к началу первого полугодия 2025-го только 550 тыс. клиентов возобновили использование кредиток после перерыва. Это вдвое меньше, чем ожидалось, обратили внимание в ОКБ. То есть банки уже тогда активно закрывали неиспользуемые кредитные лимиты, чтобы снизить регуляторное давление.
Банки также не спешат выдавать новые кредитки из-за ограничений ЦБ на предоставление ссуд заемщикам, которые направляют на обслуживание долгов более половины своего дохода, напомнила главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. В условиях высокой ключевой ставки (недавно ее снизили, но лишь до 20%) рынок вынужден еще внимательнее относиться к долговой нагрузке своих клиентов.
Если клиент с доходом 100 тыс. рублей захочет взять автокредит с ежемесячным платежом в 40 тыс. рублей, но на него оформлена кредитка (пусть и неиспользуемая) с лимитом хотя бы в 10 тыс. рублей, он гарантированно столкнется с отказом по заявке. Из-за регулирования ЦБ банкам крайне невыгодно выдавать ссуды таким заемщикам. Однако в этой ситуации участникам рынка мешает только «пластик» — проблему они решают за счет сокращения карт, чтобы сохранить для себя возможность выдавать россиянам более крупные ссуды.
Банки также продолжали активно ухудшать условия по кредиткам и «урезать» клиентам лимиты в течение всех пяти месяцев 2025 года, писали «Известия». Многие клиенты жаловались, что максимальную сумму долга по их «пластику» снижали многократно — были случаи, когда он уменьшался в 20 раз.
Почему банки ухудшают условия по кредиткам
Все заемные средства банк выдает за счет денег населения и бизнеса, привлеченных на вклады. Ставки по депозитам долгое время превышали 20% (хотя сейчас опустились до 18%), поэтому доходность кредитов должна быть выше этого уровня. При этом большая часть клиентов пользуется кредитками только в грейс-период — в таком случае деньги для клиента, по сути, бесплатны на 3−5 месяцев, уточнил Егор Лопатин из НКР.
— Так, получая рыночное финансирование под 20% годовых, банки вынуждены предоставлять карточные кредиты под 0%, — пояснил экономист Андрей Бархота.
В то же время участники рынка открыто заявляют, что стали жестче относиться к клиентам, которые пользуются кредитками, только пока идет беспроцентный период. Об этом сообщал зампред правления «Уралсиба» Станислав Тывес. Некоторым из них могут блокировать расходные операции и снижать лимиты, от которых зависел максимальный размер долга.
В целом банки смотрят на сегмент кредитных карт более консервативно, тормозя выдачи как новым, так и существующим клиентам, уточнил Андрей Бархота. Сейчас они стремятся максимально повысить доходность своих продуктов, сохранив качество портфелей и не накапливая рисков.
Это особенно актуально, поскольку качество обслуживания ссуд в 2025-м ухудшилось, уточнил Михаил Алексин из ОКБ. По его словам, кредитные риски копились в течение всего прошлого года и именно сейчас они достигли своего пика. Это уже вылилось в почти двукратный рост просрочки по кредиткам.
Именно поэтому ужесточение требований ЦБ к этому сегменту рынка абсолютно уместно, уверена ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее словам, массовые банкротства заемщиков — если до этого довести — способны дестабилизировать всю систему.
Тем не менее банки, вероятно, смогут восстановить лимиты и объемы выдач кредиток по мере снижения ключевой ставки, заключила главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. По итогам 2025 года сегмент может вырасти на 7%. В дальнейшем, когда вклады начнут дешеветь, участники рынка смогут еще больше смягчить свою политику и нарастить выдачи таких карт.