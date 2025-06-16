Отказ от пластика: выдачи кредиток в РФ за год упали вдвое

По итогам мая банки выдали россиянам на 60% меньше кредиток, чем годом ранее. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которые есть у «Известий». Банки одобряют вдвое меньше кредитных лимитов по «пластику» и снижают их у уже действующих клиентов. Ситуация связана с ужесточением регулирования ЦБ и высокой ключевой ставкой. Помимо того, участники рынка пострадали от роста финансовой грамотности, ведь люди стараются пользоваться кредитками только во время льготного периода — в этом случае деньги выдают людям фактически без процентов. Когда условия по «пластику» смогут смягчить — в материале «Известий».