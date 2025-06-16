В МВД описали новую схему вовлечения в дропперство

Соискателям предлагают вознаграждение в размере 500 белорусских рублей (примерно 13 000 российских рублей) за выполнение этой задачи. А также обещают покрыть расходы на посещение таких городов, как Смоленск, Москва и Санкт-Петербург. Об этом сообщает Telegram-канал «Вестник киберполиции России».
Целью оформления карты называют дальнейшее использование в схемах «процессинга» или «крипто-арбитража». Однако, по информации правоохранительных органов, на практике такие банковские карты используются киберпреступниками для незаконного вывода денежных средств, похищенных у граждан.
Люди, согласившиеся на подобную «подработку», становятся не только участниками противоправных схем, но и могут понести уголовную ответственность за фактическую передачу данных своей банковской карты третьим лицам. Впоследствии через эти счета мошенники отмывают деньги, полученные путем незаконных манипуляций.
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