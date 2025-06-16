В МВД описали новую схему вовлечения в дропперство

Люди, согласившиеся на подобную «подработку», становятся не только участниками противоправных схем, но и могут понести уголовную ответственность за фактическую передачу данных своей банковской карты третьим лицам. Впоследствии через эти счета мошенники отмывают деньги, полученные путем незаконных манипуляций.