Названа главная киберугроза для жителей РФ в 2025 году

Мошеннические звонки через мессенджеры превратились в главную киберугрозу для россиян в 2025 году, причем фундаментом успешных атак выступают скомпрометированные персональные данные, рассказал руководитель компании-поставщика решений комплексной кибербезопасности Игорь Ляпунов.
«Это мы сейчас видим на исследованиях — более 60% граждан России хорошо понимают важность защиты. Для всех собственная защита стала важным фактором. Что сейчас является основным мечом и угрозой — это, безусловно, фрод в мессенджерах. Основа успешных фродовских атак на человека — это его персональные данные», — заявил Ляпунов.
Противодействовать таким звонкам крайне затруднительно, пояснил эксперт. Даже блокировка популярных мессенджеров не остановит злоумышленников — они подыщут другие возможности для совершения вызовов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Борьба с мошенничеством требует комплексного подхода: первоочередными шагами являются защита персональной информации и повышение цифровой грамотности населения, далее — защита коммуникационных платформ. Следующей ступенью, по словам эксперта по кибербезопасности, становится мониторинг финансовых транзакций.
Заключительный элемент — это направление, которому сейчас активно уделяют внимание правоохранительные структуры и Центробанк — пресечение незаконного вывода похищенных средств. Новые меры по защите снижают результативность звонков, вывод денег усложняется, что делает экономическую модель противоправной деятельности менее рентабельной, а значит, в перспективе — невыгодной, заключил Ляпунов.
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