Названа главная киберугроза для жителей РФ в 2025 году

«Это мы сейчас видим на исследованиях — более 60% граждан России хорошо понимают важность защиты. Для всех собственная защита стала важным фактором. Что сейчас является основным мечом и угрозой — это, безусловно, фрод в мессенджерах. Основа успешных фродовских атак на человека — это его персональные данные», — заявил Ляпунов.