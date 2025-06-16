Модель роста экономики России исчерпана, считает Орешкин

Экономика РФ в последние годы показывает значительный рост: ВВП страны в 2023 году вырос на 4,1%, а в 2024 — на 4,3%. Как следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости, Россия в 2024 году вошла в пятерку стран по вкладу в прирост глобального ВВП по паритету покупательной способности, что позволило ей закрепиться как четвертой экономике мира с рекордными 6,94 триллиона долларов.
В интервью журналу «Эксперт» Орешкин рассказал, что на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме тема структурных изменений в российской экономике будет в фокусе внимания.
«В последние годы мы наблюдаем активный экономический рост. Россия стала первой экономикой Европы и четвертой в мире, если оценивать по паритету покупательной способности. Но этот рывок в значительной степени произошел благодаря тому, что был активизирован спящий, незадействованный потенциал экономики. Прежде всего кадровый и производственный. Эта модель роста себя исчерпала», — сказал Орешкин.
«Столь низкого показателя безработицы, как в России, вы не найдете ни в одной крупной стране мира. Показатель загрузки существующих мощностей также находится на достаточно высоком уровне. Чтобы развитие продолжалось, экономика должна сделать шаг не вперед, а вверх, на следующую технологическую и организационную ступень», — продолжил он.
По его словам, одним из главных технологических трендов, который меняет облик экономики, является платформизация. Он пояснил, что прирост занятости последних лет в том числе связан с быстрым проникновением платформ в разные сферы экономики.
«Низкая безработица теперь с нами навсегда. И Россия в данном случае не исключение. Платформизация и связанное с ней повышение занятости — это общемировая тенденция, которая у нас благодаря высокому уровню развития технологий проявилась раньше и ярче», — уверен замглавы администрации президента.
При этом в вопросе регулирования, по мнению Орешкина, необходимо придерживаться сбалансированного подхода. «Здесь тоже важно не переборщить. Сейчас платформы оказывают положительное влияние на экономику в том числе из-за отсутствия регулирования. Важно сохранить баланс между правилами и пространством для роста», — заключил он.
ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с