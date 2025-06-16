Модель роста экономики России исчерпана, считает Орешкин

Экономика РФ в последние годы показывает значительный рост: ВВП страны в 2023 году вырос на 4,1%, а в 2024 — на 4,3%. Как следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости, Россия в 2024 году вошла в пятерку стран по вкладу в прирост глобального ВВП по паритету покупательной способности, что позволило ей закрепиться как четвертой экономике мира с рекордными 6,94 триллиона долларов.