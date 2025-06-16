Глава «Почты России» назвал «чересчур» высокими зарплаты курьеров

У «Почты» есть своя курьерская служба, в которой работают 1600 курьеров, рассказывает он: «Мы активно развиваем это направление под отдельные виды доставок. Но мы видим дефицит кадров на рынке труда и особенно в сфере логистики. Все мы с вами читаем новости, что в период высокого сезона зарплата курьера может доходить до 300 тыс. руб. На мой взгляд, это не совсем правильная ситуация».