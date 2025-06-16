Генпрокуратура раскрыла данные о коррупции в России

Еще до вынесения приговора Генпрокуратура предъявила к Даудашвили антикоррупционный иск, так как было установлено, что он за счет доходов, законность происхождения которых не подтверждена, приобрел в Москве, Московской области и Сочи 11 объектов недвижимости, три автомобиля и ценные бумаги общей стоимостью свыше 73 млн руб. По данным прокуратуры, чиновник создал юридическое лицо и зарегистрировал ИП на номиналов и получил незаконный доход в размере 25 млн руб. Защита Даудашвили указывала, что под арест попала также недвижимость родителей Даудашвили, которая фактически не принадлежит ему, а только входит в наследственную массу. Генпрокуратура в суде доказала, что фактическим владельцем имущества является Даудашвили, Коптевский суд Москвы удовлетворил иск об обращении имущества и денег на сумму более 105 млн руб. в доход государства.