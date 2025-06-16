Эксперт напомнил, какие семьи имеют право на субсидию для оплаты ЖКУ

По его словам, платежи за жилищно-коммунальные услуги — одна из самых серьезных статей расходов для многих семей. Россияне с тревогой смотрят на квитанции за ЖКУ, и это понятно — цены растут, а доходы не всегда за ними поспевают.
«Но есть вполне законные способы уменьшить эти платежи, о которых стоит знать каждому. Один из самых действенных вариантов — оформление жилищной субсидии. Если ваши расходы на коммуналку превышают установленный в регионе процент от дохода семьи, государство готово помочь», — отметил он.
Например, уточнил специалист, в Москве этот порог составляет 10% от общего дохода семьи, а в большинстве других регионов — 22%.
«Если ваша семья тратит на коммуналку значительную часть дохода, стоит оформить субсидию. Для этого необходимо отправить заявление через Госуслуги или обратиться в МФЦ или соцзащиту с документами: паспортами, справками о доходах всех членов семьи, квитанциями об оплате ЖКУ и выпиской из домовой книги», — объяснил эксперт.
Важно, чтобы не было долгов за коммунальные услуги, добавил Бондарь. Еще один проверенный способ сэкономить — установка индивидуальных счетчиков, отметил эксперт.
«Без них плата начисляется по нормативам, которые часто превышают реальное потребление. Особенно заметна экономия после установки водосчетчиков. Чтобы платить только за реально потребленную воду, следует обратиться в управляющую компанию или к лицензированному специалисту, который установит, опломбирует приборы и передаст данные в УК. После этого вам будет необходимо ежемесячно передавать показания», — рассказал он.
Если вы надолго уезжаете из дома — в отпуск или командировку, можно сделать перерасчет платежей, посоветовал Бондарь. Он возможен, если нет индивидуальных приборов учета и вы отсутствовали более 5 полных календарных дней подряд. Для оформления заранее подайте обращение в управляющую компанию, приложив подтверждающие документы: билеты на самолет или поезд, бронирование гостиницы.
Экономия в таком случае возможна за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение (канализация), электричество и газ. Для тех, кто хочет постоянно экономить на электричестве, есть смысл задуматься о многотарифном счетчике, рекомендовал Бондарь.
«Сначала купите специальный счетчик, затем вызовите электрика из энергосбытовой компании для его установки и опломбирования. После этого просто старайтесь использовать энергоемкие процессы ночью, например стирку. Электричество будет стоить значительно дешевле и можно сократить расходы на 10−20%. Ну и конечно, стоит регулярно проверять свои квитанции», — объяснил он.
Помимо этого, Бондарь отметил, что управляющие компании иногда допускают ошибки.
«Если вы заметили подозрительные начисления, отправьте обращение в управляющую компанию через Госуслуги Дом с требованием разъяснений и перерасчета. Ваши права в этом случае защищает Жилищный кодекс РФ, статья 157. Все эти способы требуют некоторых усилий, но они вполне осуществимы и могут принести реальную экономию. Главное — не откладывать, а начать действовать уже сейчас. Соберите необходимые документы для субсидии, вызовите мастера для установки счетчиков, подайте заявление на перерасчет — и вскоре вы увидите результат в своих квитанциях», — заключил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».