Эксперт напомнил, какие семьи имеют право на субсидию для оплаты ЖКУ

«Если вы заметили подозрительные начисления, отправьте обращение в управляющую компанию через Госуслуги Дом с требованием разъяснений и перерасчета. Ваши права в этом случае защищает Жилищный кодекс РФ, статья 157. Все эти способы требуют некоторых усилий, но они вполне осуществимы и могут принести реальную экономию. Главное — не откладывать, а начать действовать уже сейчас. Соберите необходимые документы для субсидии, вызовите мастера для установки счетчиков, подайте заявление на перерасчет — и вскоре вы увидите результат в своих квитанциях», — заключил эксперт.