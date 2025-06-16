СМИ: атака Израиля на Иран повышает риски для рынков нефти и газа

Военные нормы допускают атаки на энергетику, если она связана с военными объектами, такими как иранский ядерный комплекс в Натанзе, который подвергся израильской бомбардировке. В ответ Иран атаковал инфраструктурные объекты Израиля: повреждены трубопроводы и ЛЭП одного из крупнейших НПЗ в Хайфе. Опыт показывает, что при нарастании угрозы Иран способен повысить ставки и нанести ответный ущерб.