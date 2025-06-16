СМИ: атака Израиля на Иран повышает риски для рынков нефти и газа

Удары Израиля по газоперерабатывающим предприятиям и топливным складам Ирана повысили нестабильность на мировых энергетических рынках. После начала боевых действий на прошлой неделе нефть подорожала на 10% из-за опасений, что конфликт перекинется на соседние страны — на регион, обеспечивающий треть мировой нефтедобычи.
Как сообщила израильская сторона, удары наносились по складам двойного назначения с целью повлиять на внутренние, а не экспортные поставки Ирана, основной покупатель которого — Китай. Аналитики видят в действиях Израиля повторение тактики, опробованной в Ливане: удары по ключевым военачальникам, инфраструктуре связи и заранее намеченным объектам.
Военные нормы допускают атаки на энергетику, если она связана с военными объектами, такими как иранский ядерный комплекс в Натанзе, который подвергся израильской бомбардировке. В ответ Иран атаковал инфраструктурные объекты Израиля: повреждены трубопроводы и ЛЭП одного из крупнейших НПЗ в Хайфе. Опыт показывает, что при нарастании угрозы Иран способен повысить ставки и нанести ответный ущерб.
Тем временем Саудовская Аравия и ОАЭ укрепляют защиту энергетики и пытаются снизить напряженность в регионе усилиями по дипломатическому урегулированию споров с Тегераном. Эксперты The Financial Times полагают, что Иран пока не заинтересован в эскалации из-за внутреннего риска потери поддержки, но запас прочности ситуации невелик. Несмотря на высокий уровень мировых резервов нефти и обещания ОПЕК увеличить добычу, потенциальная эскалация может резко ускорить рост цен на топливо.
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