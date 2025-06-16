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ФАС оштрафовала Альфа-Банк за распространение ненадлежащей рекламы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Альфа-Банка по признакам нарушения законодательства о рекламе, говорится в пресс-релизе ведомства.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
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Источник: РИА "Новости"

По итогам проведенной проверки установлено, что в распространяемой кредитной организацией рекламе финансовой услуги потребителям не предоставлялась вся необходимая информация для принятия грамотного решения.

Для получения акционных предложений клиентам предлагалось совершить в мобильном приложении банка ряд последовательных действий. В частности, открыть первый брокерский счет и приобрести ценные бумаги на сумму не менее 1 000 рублей.

ФАС признала данную рекламу ненадлежащей, выдала банку предписание о прекращении ее распространения и назначила административный штраф.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»