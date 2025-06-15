Закон о такси: что будет с ценами и наличием авто?

Джамаладин Гасанов считает, что повышение требований к локализации действительно может привести к росту цен на новые автомобили, что, в свою очередь, способно отразиться на стоимости услуг такси. Однако то, что в закон была заложен плавный переход к новым нормам, позволит участникам рынка адаптироваться, а также избежать резкого скачка цен на услуги такси, что было бы неизбежно при более жестких условиях, добавил Гасанов. По его словам, тот факт, что закон не распространяется на автомобили, уже включенные в реестры такси, позволит избежать резких затрат для владельцев таксопарков и сохранит стабильность рынка в ближайшие годы.