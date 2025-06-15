За чертой. Всемирный банк обновил официальный порог бедности

Глобальная черта бедности означает уровень минимального дохода, при котором человек считается живущим в условиях крайней нищеты. Этот показатель используется для анализа масштаба бедности в мире и определения приоритетов международной помощи. Всемирный банк рассчитывает черту бедности на основе паритета покупательной способности (ППС), чтобы учесть различия в ценах между странами. На протяжении последних двух десятилетий порог бедности несколько раз пересматривалась.
Если в 2008 году он составлял $1,25 в день, в 2015 — $1,90, то в 2022 году — уже $2,15. Эти значения отражают минимальный уровень потребления человека, необходимый для удовлетворения его базовых жизненных потребностей.
Что изменилось?
По обновленным данным Всемирного банка, глобальная черта бедности с июня 2025 года составляет уже $3 в день по ППС 2017 года. Повышение объясняется ростом глобальной инфляции, изменениями в ценах на продовольствие и топливо, а также пересмотром потребительской корзины, учитывающей базовые потребности человека в условиях 21 века.
Расчеты показывают, что по новой шкале число людей, живущих в крайней нищете, составляет около 838 миллионов человек, что на 125 миллиона больше по сравнению с оценками сентября прошлого года (тогда этот показатель равнялся 713 миллионам). Наибольшее увеличение бедности зафиксировано в странах Африки южнее Сахары, где более 35% населения все еще живет за чертой бедности. В Южной Азии и Латинской Америке ситуация более стабильна, хотя темпы сокращения бедности замедлились.
На протяжении нескольких десятилетий мировая бедность снижалась — особенно в Китае, Индии, странах Юго-Восточной Азии. Однако с 2020 года, под влиянием пандемии COVID-19, экономической нестабильности, геополитических конфликтов и последствий изменения климата, тренд изменился. В 2023—2025 годах усилилась инфляция, особенно на продовольственные товары и энергоносители. Кроме того, локальные военные конфликты, миграционные кризисы и засухи нарушили поставки продуктов и повысили уязвимость беднейших слоев населения. По оценкам Всемирного банка, после 2020 года темпы сокращения бедности сократились вдвое по сравнению с предыдущим десятилетием.
Тем не менее в некоторых странах сохраняется устойчивый прогресс. В Индонезии, Вьетнаме и Бангладеш бедность продолжает снижаться за счет инвестиций в образование, здравоохранение и инфраструктуру. В странах с сильной социальной политикой (например, в Уругвае или Казахстане) также наблюдаются положительные тенденции.
Как изменения повлияют на международную помощь?
Повышение черты бедности неизбежно отразится на стратегиях распределения международной помощи. Страны-доноры и организации, такие как ООН, МВФ и ЮНИСЕФ, уже анонсировали пересмотр целевых программ, акцентируя внимание на наиболее уязвимых группах населения: женщинах, детях, беженцах и сельских жителях.
Новая шкала заставит пересматривать критерии получения помощи для многих стран. Те, кто ранее считался «среднебедными», могут попасть в категорию «крайне бедных», что откроет доступ к дополнительному финансированию. Вместе с тем, звучит критика в адрес методологии Всемирного банка: многие эксперты считают, что $3 в день — все еще заниженная планка, не отражающая реальную стоимость жизни в мегаполисах, засушливых регионах и странах с нестабильной экономикой.
Кроме этого, звучит аргумент о необходимости учитывать не только денежный доход, но и доступ к базовым услугам — чистой воде, образованию, здравоохранению и жилью.
«Более точные данные позволят лучше таргетировать оказываемую помощь бедным странам, — считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. — Рост официальных оценок бедности усилит давление на международные донорские программы. В условиях глобального спада, зафиксированного Всемирным банком, средства могут перераспределиться в пользу стран с самыми острыми нуждами. Однако тенденция к сокращению гуманитарных бюджетов в США и ЕС повышает риск появления “вакуума”, который могут заполнить альтернативные игроки вроде Китая и государств Персидского залива».
Что это значит для России?
Россия и большинство стран СНГ формально не входят в группу государств с массовой крайней бедностью по глобальной шкале. По данным Всемирного банка, доля населения, живущего менее чем на $3 в день — в России составляла в прошлом году менее 1%. Однако национальные оценки уровня бедности гораздо выше. Так, по данным Росстата, в первом квартале 2025 года с доходами ниже прожиточного минимума в 16 600 ₽/мес. в РФ проживало 8,1% населения или 11,9 млн человек. Для сравнения за тот же период прошлого года эти данные составляли 9,6% и 14 млн человек соответственно (при границе бедности в 15 552 ₽/мес.).
Разница обусловлена тем, что глобальная черта бедности учитывает экстремальную нищету, характерную для наименее развитых стран. В странах с более высоким средним уровнем дохода, таких как Россия или Казахстан, актуальнее другие показатели: уровень относительной бедности, доступ к медицинским и образовательным услугам, уровень долговой нагрузки.
Тем не менее, обновление глобальной черты может повлиять на программы международного сотрудничества, особенно для стран Центральной Азии и Кавказского региона, где бедность по-прежнему затрагивает значительные группы населения, особенно в сельской местности.
«Новая методология не влияет на стратегию федеральной социальной политики, но укрепляет аргументы для адресованной поддержки малообеспеченных. Страны СНГ, особенно в Центральной Азии, могут получить больше внимания со стороны международных организаций», — продолжает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Обновление глобальной черты бедности Всемирным банком — не просто технический акт, а важный индикатор социально-экономического состояния мира. Повышение дневного порога на $0,85 отражает усиление глобальных вызовов, с которыми сталкивается человечество: инфляция, нестабильность, рост социального неравенства. Хотя в некоторых регионах сохраняется прогресс, общее замедление борьбы с бедностью вызывает тревогу. Бедность — это не только недостаток денег, но и ограниченный доступ к возможностям. Решение этой проблемы требует комплексного подхода: инвестиций в людей, устойчивого развития и глобальной солидарности.