За чертой. Всемирный банк обновил официальный порог бедности

Россия и большинство стран СНГ формально не входят в группу государств с массовой крайней бедностью по глобальной шкале. По данным Всемирного банка, доля населения, живущего менее чем на $3 в день — в России составляла в прошлом году менее 1%. Однако национальные оценки уровня бедности гораздо выше. Так, по данным Росстата, в первом квартале 2025 года с доходами ниже прожиточного минимума в 16 600 ₽/мес. в РФ проживало 8,1% населения или 11,9 млн человек. Для сравнения за тот же период прошлого года эти данные составляли 9,6% и 14 млн человек соответственно (при границе бедности в 15 552 ₽/мес.).