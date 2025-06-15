Без царя в потолке. Зачем Трамп отменяет закон об ограничении госдолга США

«Однако за этим предложением стоит также желание Трампа перестать беспокоиться об этой проблеме. По аналогии можно предложить отменить принятие законов Конгрессом и Сенатом, и делегировать их принятие напрямую президенту. Вдобавок можно отменить правило о двух сроках подряд для должности президента. Почему нет? Можно отменить запрет на участие ФРС в прямом финансировании дефицита бюджета (покупка гособлигаций на первичном рынке). Много чего можно сделать, что отменит демократию и принцип сдержек и противовесов, и приведет к авторитаризму», — рассуждает макроэкономист из Freedom Finance Global Юрий Ичкитидзе.