Без царя в потолке. Зачем Трамп отменяет закон об ограничении госдолга США

Потолок госдолга в США — это законодательное ограничение на объем федеральных заимствований. В теории он должен удерживать госаппарат от чрезмерных расходов. Но на практике не ограничивает сами траты, а лишь технически препятствует их обслуживанию, уже после того, как бюджет одобрен. Это превращает потолок в политический рубильник: его включение грозит параличом работы государства и техническим дефолтом, хотя и не означает отказа от обязательств.
«Таким образом, устаревший механизм управления долгом превратился в удобный инструмент для политических игр — банального торга между правящими партиями США. Именно для устранения лишнего повода для выяснения политических отношений Трамп и инициировал отмену потолка заимствований. Никакого отношения к финансам и экономики это инициатива не имеет, а вопрос лежит исключительно в политической плоскости», — поясняет Эдуард Христианов, первый заместитель председателя Правления ПАО «РосДорБанк» (г. Москва).
Много и быстро
Второй срок Трампа стартовал на фоне замедления роста ВВП (по итогам первого квартала 2025 года — лишь 1,1% в годовом выражении), высокой долговой нагрузки и сохраняющейся инфляции. Новая администрация делает ставку на агрессивную фискальную экспансию (увеличение госрасходов и снижения ставок по налогам): от субсидий промышленности до масштабных бюджетных программ в сфере инфраструктуры и обороны.
Внешнеполитическая напряженность с Китаем и Ираном также нуждается в увеличении оборонного бюджета. Все это требует заимствований, и потолок госдолга становится «узким горлышком», которое тормозит исполнение этих задач. Согласно последним данным, государственный долг США превысил $35 трлн, а расходы на его обслуживание приблизились к $1,1 трлн в год — больше, чем весь оборонный бюджет.
Любая задержка в повышении лимита теперь грозит не только остановкой госаппарата, но и взрывным ростом стоимости государственных долговых обязательств (трежерис).
Трамп давно выступает против этого механизма, называя его «оружием в руках безответственных политиков». И если в первый срок он лишь угрожал отменой, то теперь, укрепив президентскую власть, получив лояльную часть Конгресса и необходимость профинансировать масштабную налоговую программу — решил вернуться к этой идее всерьез.
Хозяин Белого дома делает ставку на то, что отмена потолка будет воспринята рынками как шаг к стабильности и избавлению от регулярных кризисов. Его слова укладываются в логику бизнесмена: крупные корпорации не устанавливают себе жесткий верхний предел долга, а управляют долговой нагрузкой с помощью балансировки экономический показателей своих предприятий. По его мнению, и федеральное правительство должно действовать по тем же принципам.
Политический расчет
Нынешняя инициатива — это еще и продолжение борьбы с Конгрессом, особенно с теми республиканцами, кто продолжает стоять на позициях «бюджетной ответственности». Несмотря на возвращение Трампа в Белый дом, его контроль над законодательной властью еще далек от абсолютного. Сенат остается разделенным, а Палата представителей, хоть и является республиканской, полна внутрипартийных разногласий.
Отмена потолка госдолга становится для Трампа способом перехватить инициативу, устранить рычаг давления оппонентов и продемонстрировать решимость. Это часть его стратегии по демонстрации «сильного лидерства» на фоне того, что он называет «неэффективностью институциональной системы».
Кроме того, тема госдолга — это удобная площадка для демонстрации политики доминирования президентской власти в США. В отличие от спорных инициатив в сфере внешней политики или иммиграции, отмена потолка долга не затрагивает напрямую социальные группы, но позволяет выстроить четкое разграничение на электоральном поле: «я за стабильность и деловую логику, они — за хаос и идеологию».
«Однако за этим предложением стоит также желание Трампа перестать беспокоиться об этой проблеме. По аналогии можно предложить отменить принятие законов Конгрессом и Сенатом, и делегировать их принятие напрямую президенту. Вдобавок можно отменить правило о двух сроках подряд для должности президента. Почему нет? Можно отменить запрет на участие ФРС в прямом финансировании дефицита бюджета (покупка гособлигаций на первичном рынке). Много чего можно сделать, что отменит демократию и принцип сдержек и противовесов, и приведет к авторитаризму», — рассуждает макроэкономист из Freedom Finance Global Юрий Ичкитидзе.
Реакция финансовых рынков
Рынок пока сохраняет сдержанность, но аналитики отмечают рост беспокойства. В краткосрочной перспективе отмена потолка может быть воспринята позитивно — как снижение риска технического дефолта, который регулярно нависал над США в последние годы. Но в долгосрочной перспективе угроза в другом: институциональное ослабление фискального контроля может привести к пересмотру восприятия долга США как безрискового актива.
Рейтинговые агентства уже начали публичные обсуждения потенциальной реакции. Некоторые (например, Fitch и Moody’s) не исключают пересмотра кредитного рейтинга США, если отмена потолка будет сопровождаться отказом от других инструментов контроля за дефицитом. Рост доходностей по казначейским госбумагам и усиление волатильности на валютном рынке также остаются в зоне риска. Инвесторы задаются вопросом: если потолок отменят, какие еще останутся возможности соблюдения фискальной дисциплины? И останутся ли они вообще? При отсутствии ясности в этом вопросе долгосрочное доверие к доллару и к американской модели госфинансов может оказаться под угрозой.
«Последствия для рынков будут двойственны: краткосрочно отмена могла бы снизить неопределенность, но долгосрочно — ослабит бюджетную дисциплину, увеличит риски и потенциально повысит доходность гособлигаций. Вероятно, инициатива Трампа так и останется громким заявлением, не реализованным в ближайшее время, но может послужить инструментом для диалога и лоббирования других его задач, таких как налоговый пакет», — объясняет логику происходящего главный аналитик и доверительный управляющий компании «Солид Брокер» Дмитрий Донецкий.
Что дальше?
Конгресс в ближайшие месяцы окажется перед выбором: поддержать предложение Трампа и убрать потолок долга из правовой системы — или сохранить его, рискуя повторением очередного бюджетного кризиса осенью. Вариантами компромиссов, например, могут стать автоматическое повышение лимита вместе с принятием бюджета или его привязка к уровню ВВП: такие инициативы уже обсуждаются во власти, но пока политические противоречия мешают их принятию.
Если Трампу удастся добиться отмены потолка госдолга, то это станет самым радикальным шагом в бюджетной политике США за последние десятилетия. Он не только изменит правила игры внутри страны, но и повлияет на глобальный финансовый порядок, в центре которого — гособлигации США, как якорь мировой ликвидности.
Однако политическая цена этого шага тоже может быть высока. В случае фискального разбалансирования или роста инфляции, обвинения в «снятии тормозов» неизбежно обрушатся на администрацию. И тогда прагматичное на первый взгляд решение может стать символом безответственности, и в первую очередь — в глазах международных инвесторов.
Финальный аккорд
Попытка Дональда Трампа отменить потолок госдолга в условиях второго срока — это не просто реакция на устаревшую практику, а пересмотр подходов к формированию бюджетной политике в стране, чьи финансы являются опорой мировой системы. Экономическая логика в этом шаге есть, но без создания альтернативной системы контроля это будет не реформа, а демонтаж.
Сможет ли Трамп превратить эту инициативу в исторический прецедент — зависит от того, насколько он будет готов не просто ломать старое, но и строить новое. Пока что его администрация действует скорее методом тарана. В мире финансов любое разрушение без плана восстановления воспринимается как сигнал риска. И рынок сейчас наблюдает за действиями Вашингтона внимательнее, чем когда-либо прежде.