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Без царя в потолке. Зачем Трамп отменяет закон об ограничении госдолга США

Дональд Трамп предложил полностью отменить потолок государственного долга США, чтобы «предотвратить экономическую катастрофу». На фоне стремительно растущих госрасходов, его заявление прозвучало как вызов всей бюджетной политике страны. Финансы Mail разбирались, что стоит за этим предложением, насколько оно реализуемо, и какие у него могут быть последствия.

Алексей Зотов
Обозреватель
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Источник: Reuters

Потолок госдолга в США — это законодательное ограничение на объем федеральных заимствований. В теории он должен удерживать госаппарат от чрезмерных расходов. Но на практике не ограничивает сами траты, а лишь технически препятствует их обслуживанию, уже после того, как бюджет одобрен. Это превращает потолок в политический рубильник: его включение грозит параличом работы государства и техническим дефолтом, хотя и не означает отказа от обязательств.

«Таким образом, устаревший механизм управления долгом превратился в удобный инструмент для политических игр — банального торга между правящими партиями США. Именно для устранения лишнего повода для выяснения политических отношений Трамп и инициировал отмену потолка заимствований. Никакого отношения к финансам и экономики это инициатива не имеет, а вопрос лежит исключительно в политической плоскости», — поясняет Эдуард Христианов, первый заместитель председателя Правления ПАО «РосДорБанк» (г. Москва).

Много и быстро

Второй срок Трампа стартовал на фоне замедления роста ВВП (по итогам первого квартала 2025 года — лишь 1,1% в годовом выражении), высокой долговой нагрузки и сохраняющейся инфляции. Новая администрация делает ставку на агрессивную фискальную экспансию (увеличение госрасходов и снижения ставок по налогам): от субсидий промышленности до масштабных бюджетных программ в сфере инфраструктуры и обороны.

Внешнеполитическая напряженность с Китаем и Ираном также нуждается в увеличении оборонного бюджета. Все это требует заимствований, и потолок госдолга становится «узким горлышком», которое тормозит исполнение этих задач. Согласно последним данным, государственный долг США превысил $35 трлн, а расходы на его обслуживание приблизились к $1,1 трлн в год — больше, чем весь оборонный бюджет.

Любая задержка в повышении лимита теперь грозит не только остановкой госаппарата, но и взрывным ростом стоимости государственных долговых обязательств (трежерис).

Трамп давно выступает против этого механизма, называя его «оружием в руках безответственных политиков». И если в первый срок он лишь угрожал отменой, то теперь, укрепив президентскую власть, получив лояльную часть Конгресса и необходимость профинансировать масштабную налоговую программу — решил вернуться к этой идее всерьез.

Хозяин Белого дома делает ставку на то, что отмена потолка будет воспринята рынками как шаг к стабильности и избавлению от регулярных кризисов. Его слова укладываются в логику бизнесмена: крупные корпорации не устанавливают себе жесткий верхний предел долга, а управляют долговой нагрузкой с помощью балансировки экономический показателей своих предприятий. По его мнению, и федеральное правительство должно действовать по тем же принципам.

Политический расчет

Нынешняя инициатива — это еще и продолжение борьбы с Конгрессом, особенно с теми республиканцами, кто продолжает стоять на позициях «бюджетной ответственности». Несмотря на возвращение Трампа в Белый дом, его контроль над законодательной властью еще далек от абсолютного. Сенат остается разделенным, а Палата представителей, хоть и является республиканской, полна внутрипартийных разногласий.

Отмена потолка госдолга становится для Трампа способом перехватить инициативу, устранить рычаг давления оппонентов и продемонстрировать решимость. Это часть его стратегии по демонстрации «сильного лидерства» на фоне того, что он называет «неэффективностью институциональной системы».

Кроме того, тема госдолга — это удобная площадка для демонстрации политики доминирования президентской власти в США. В отличие от спорных инициатив в сфере внешней политики или иммиграции, отмена потолка долга не затрагивает напрямую социальные группы, но позволяет выстроить четкое разграничение на электоральном поле: «я за стабильность и деловую логику, они — за хаос и идеологию».

«Однако за этим предложением стоит также желание Трампа перестать беспокоиться об этой проблеме. По аналогии можно предложить отменить принятие законов Конгрессом и Сенатом, и делегировать их принятие напрямую президенту. Вдобавок можно отменить правило о двух сроках подряд для должности президента. Почему нет? Можно отменить запрет на участие ФРС в прямом финансировании дефицита бюджета (покупка гособлигаций на первичном рынке). Много чего можно сделать, что отменит демократию и принцип сдержек и противовесов, и приведет к авторитаризму», — рассуждает макроэкономист из Freedom Finance Global Юрий Ичкитидзе.

Реакция финансовых рынков

Рынок пока сохраняет сдержанность, но аналитики отмечают рост беспокойства. В краткосрочной перспективе отмена потолка может быть воспринята позитивно — как снижение риска технического дефолта, который регулярно нависал над США в последние годы. Но в долгосрочной перспективе угроза в другом: институциональное ослабление фискального контроля может привести к пересмотру восприятия долга США как безрискового актива.

Рейтинговые агентства уже начали публичные обсуждения потенциальной реакции. Некоторые (например, Fitch и Moody’s) не исключают пересмотра кредитного рейтинга США, если отмена потолка будет сопровождаться отказом от других инструментов контроля за дефицитом. Рост доходностей по казначейским госбумагам и усиление волатильности на валютном рынке также остаются в зоне риска. Инвесторы задаются вопросом: если потолок отменят, какие еще останутся возможности соблюдения фискальной дисциплины? И останутся ли они вообще? При отсутствии ясности в этом вопросе долгосрочное доверие к доллару и к американской модели госфинансов может оказаться под угрозой.

«Последствия для рынков будут двойственны: краткосрочно отмена могла бы снизить неопределенность, но долгосрочно — ослабит бюджетную дисциплину, увеличит риски и потенциально повысит доходность гособлигаций. Вероятно, инициатива Трампа так и останется громким заявлением, не реализованным в ближайшее время, но может послужить инструментом для диалога и лоббирования других его задач, таких как налоговый пакет», — объясняет логику происходящего главный аналитик и доверительный управляющий компании «Солид Брокер» Дмитрий Донецкий.

Что дальше?

Конгресс в ближайшие месяцы окажется перед выбором: поддержать предложение Трампа и убрать потолок долга из правовой системы — или сохранить его, рискуя повторением очередного бюджетного кризиса осенью. Вариантами компромиссов, например, могут стать автоматическое повышение лимита вместе с принятием бюджета или его привязка к уровню ВВП: такие инициативы уже обсуждаются во власти, но пока политические противоречия мешают их принятию.

Если Трампу удастся добиться отмены потолка госдолга, то это станет самым радикальным шагом в бюджетной политике США за последние десятилетия. Он не только изменит правила игры внутри страны, но и повлияет на глобальный финансовый порядок, в центре которого — гособлигации США, как якорь мировой ликвидности.

Однако политическая цена этого шага тоже может быть высока. В случае фискального разбалансирования или роста инфляции, обвинения в «снятии тормозов» неизбежно обрушатся на администрацию. И тогда прагматичное на первый взгляд решение может стать символом безответственности, и в первую очередь — в глазах международных инвесторов.

Финальный аккорд

Попытка Дональда Трампа отменить потолок госдолга в условиях второго срока — это не просто реакция на устаревшую практику, а пересмотр подходов к формированию бюджетной политике в стране, чьи финансы являются опорой мировой системы. Экономическая логика в этом шаге есть, но без создания альтернативной системы контроля это будет не реформа, а демонтаж.

Сможет ли Трамп превратить эту инициативу в исторический прецедент — зависит от того, насколько он будет готов не просто ломать старое, но и строить новое. Пока что его администрация действует скорее методом тарана. В мире финансов любое разрушение без плана восстановления воспринимается как сигнал риска. И рынок сейчас наблюдает за действиями Вашингтона внимательнее, чем когда-либо прежде.