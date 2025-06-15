Россиянам объяснили, как купить квартиру в новостройке без рисков

Если по условиям программы кредит оформляется не сразу, а через несколько месяцев или лет, клиент рискует столкнуться с изменением своих доходов или банковских требований. К моменту подписания ипотечного договора могут измениться льготные условия или увеличиться размер требуемого взноса. Следует выяснить, что произойдет при невозможности оформить кредит в будущем и можно ли будет вернуть вложенные средства.