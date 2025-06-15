Триумф рассрочки: выгода или скрытая угроза

— И, если ценовая конкуренция невозможна, в дело вступает кредитование, в том числе и за «ноль денег» (то есть рассрочка). Продвижение товара или услуги через рассрочку оказывается более выгодным продавцу и производителю, чем затраты на рекламу. К тому же, так как сейчас рассрочка, в отличие от кредитования, вне регулирования, в ней можно «спрятать» больше комиссий и штрафов, даже в случае ее «бесплатности». И если раньше началом «воронки продаж» других продуктов для финансовых институтов в торговых сетях было POS-кредитование, то теперь эта роль всё больше и больше отводится рассрочке, — отмечает собеседник «Известий».