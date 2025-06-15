Триумф рассрочки: выгода или скрытая угроза

Рассрочка стремительно завоевывает популярность по всему миру. Рынок схем Buy Now, Pay Later (BNPL — «покупай сейчас, плати позже») растет двузначными темпами в год. Причины развития этого направления комплексные и тесно связаны с цифровизацией экономики и продаж. Однако всеобщая популярность рассрочек скрывает за собой риски для всей финансовой системы, которые могут быть не видны регуляторам, а поэтому вдвойне опасны. Почему BNPL завоевала весь мир и какие подводные камни могут быть в ней как для отдельного потребителя, так и для экономики в целом — в материале «Известий».
В чем смысл рассрочки?
Система BNPL схожа с кредитом в том, что сумма за тот или иной товар или услугу платится не сразу, а разбита на несколько траншей. При этом, в отличие от кредита, уплата процентов не предусмотрена. Таким образом, потребитель получает плюсы кредита без его минусов: польза и удовольствие идут впереди неудобств, связанных с расходами: «Утром стулья, вечером — деньги». Некоторые схемы и вовсе не предусматривают первоначального взноса.
В теории для покупателя всё идеально. Но, как обычно, есть подвох, и не один. Во-первых, стоимость товара, купленного в рассрочку, может отличаться от цены, уплаченной «твердым» кэшем, — в сторону увеличения, естественно. Во-вторых, в нагрузку могут идти разнообразные услуги (вроде удлиненной гарантии или страховки), которые в обычных условиях навязать покупателю затруднительно. В-третьих, у рассрочки тоже есть срок, после которого могут вступить в силу очень жесткие проценты, привязанные, к примеру, к ключевой ставке ЦБ. Проще говоря, здесь всё как с кредитными картами.
Если всё же данных подводных камней нет, то действительно для клиента это выгодная схема, особенно в условиях инфляции. Но риски есть и здесь: многие люди не обладают финансовой грамотностью и в случае легкого доступа к товарам могут наделать импульсивных покупок, что будет иметь последствия в дальнейшем — в первую очередь, для них самих, но не только. Если явление будет массовым, то это вызовет лавинообразный финансовый кризис. Это особенно важно, учитывая, что и со стороны продавца/кредитора есть довольно серьезные риски.
Почему рассрочка стала «хитом» сейчас?
Если говорить о формальном секторе, то в начале XX века схема оплаты в рассрочку практически не использовалась. Она иногда применялась в СССР и других социалистических странах, но за их пределами безраздельно царил кредит. Причем объемы потребительского кредита начиная с 1960-х годов исправно росли в развитых, а с 1990-х — и в развивающихся экономиках.
Главным драйвером для BNPL стала электронная коммерция. Если на рубеже веков лишь крошечная доля товаров продавалась онлайн, то сейчас она достигла 20%. Именно продажи по интернету запустили рассрочку как феномен. Немалую роль сыграло и поколение Z (или зумеры), которое с удовольствием покупает онлайн, но очень неохотно кредитуется и ищет способы альтернативных способов оплаты.
Что интересно, данная схема довольно равномерно распределена по разным странам мира. Например, значительная часть такого способа оплаты приходится на развивающиеся страны. Причины для этого тоже понятны: кредитный сектор в них развит слабее, понятие кредитной истории находится в зачаточном состоянии. Получить заем сложно, поэтому рассрочка выглядит отличным вариантом как для покупателя, так и для продавца, которому нужно каким-то образом наращивать объем продаж. Таким образом, произошла своего рода демократизация торгово-кредитной сферы.
Наконец, важным фактором в последние годы стал рост процентных ставок во множестве экономик мира, вызванный всплеском инфляции, причем это касается как номинальных, так и реальных ставок. Кредиты слишком дорогие даже для людей, которые могут рассчитывать на них со своей кредитной историей. Классический пример — Россия, где в рассрочку начали продавать даже жилье: в Москве например по такой системе в прошлом году продавали до 40% новостроек (при этом схемы реализации квартир по принципу BNPL еще более сложные, но их появление было предсказуемо в условиях практического исчезновения коммерческой ипотеки из-за запредельных ставок).
Альтернатив теперь более чем достаточно. Рассрочкой занимаются как банки, так и финтех-компании. В целом, в глобальном масштабе, ежегодный объем продаж в рассрочку в этом году может достигнуть $500 млрд. За последний год рынок вырос на 13,4% и далек от своего насыщения. Вполне возможно, что мы увидим кратный рост в течение нескольких следующих лет. Сейчас на BNPL приходится около 10−15% всей электронной торговли в зависимости от страны, на офлайн-продажи — поменьше, так что потенциал для роста довольно большой.
Вопросы к прозрачности.
Проблема BNPL в том, что эта сфера не всегда прозрачна и хорошо видима регуляторами, что автоматически повышает риски. Неумеренное использование рассрочки для импульсивных покупок может резко увеличивать закредитованность. А компании финтеха, которые занимаются такими услугами, сами могут быть в долгах как в шелках.
Возьмем, к примеру, Швецию, где всё выше означенное актуально: там схема получила крайне широкое распространение (около четверти онлайн-продаж приходится на рассрочку). Риксбанк (местный ЦБ) в 2023 году провел исследование рынка. Выяснилось, что основные провайдеры BNPL в мировом масштабе в предыдущие четыре года ни разу не смогли поработать себе в прибыль. По сути, они боролись исключительно за долю на рынке, пытаясь расширяться любой ценой. Убытки зачастую достигали 50% оборота. Но то, что является вполне легитимной стратегией в области индустрий высоких технологий, считается крайне опасным поведением в такой чуткой сфере, как финансы.
На данный момент даже массовый крах большинства связанных с BNPL компаний или подразделений банков будет неприятным явлением, но не катастрофическим для финансовой системы. Но по мере распространения этой схемы падение даже нескольких участников рынка может вызвать выраженный эффект домино, особенно если он совпадет с другими пертурбациями в финансовой системе (а беда, как известно, никогда не приходит одна).
По словам генерального директора Ассоциации развития финансовой грамотности Эльмана Мехтиева, продажи всегда нуждаются в новых идеях для привлечения внимания.
— И, если ценовая конкуренция невозможна, в дело вступает кредитование, в том числе и за «ноль денег» (то есть рассрочка). Продвижение товара или услуги через рассрочку оказывается более выгодным продавцу и производителю, чем затраты на рекламу. К тому же, так как сейчас рассрочка, в отличие от кредитования, вне регулирования, в ней можно «спрятать» больше комиссий и штрафов, даже в случае ее «бесплатности». И если раньше началом «воронки продаж» других продуктов для финансовых институтов в торговых сетях было POS-кредитование, то теперь эта роль всё больше и больше отводится рассрочке, — отмечает собеседник «Известий».
Как отметил доцент кафедры экономики и финансов факультета проектного управления Президентской академии Алисен Алисенов, в России рассрочка завоевала рынок из-за жестких кредитных ставок.
— Если раньше при совершении дорогостоящей покупки электро- и бытовой техники можно было бы воспользоваться потребительским кредитом, то в текущих условиях это практически невозможно. К тому же из-за высокой ключевой ставки населению выгоднее стало сберегать, а не тратить деньги на потребление, откладывая покупки на будущее. Поэтому продавцы товаров и вынуждены стимулировать свои продажи, в том числе за счет предоставления рассрочек, — констатирует эксперт.
В целом аналитики считают, что в российских условиях по-настоящему серьезных рисков для экономики на данный момент нет, но есть опасность роста долговой нагрузки.
— В 2024 году рынок рассрочки без переплат вырос почти вдвое и продолжает расти. В этом есть определенные угрозы, прежде всего из-за упрощенной процедуры использования. Продавец оформляет рассрочку на несколько месяцев, предварительно разбив платеж на равные части. При этом данная операция не фиксируется в бюро кредитных историй и, как следствие, не отражается на кредитной истории покупателя. В случае просрочки платежа на покупателя может быть наложен штраф, величина которого также не контролируется Банком России. На мой взгляд, существующая практика может привести к росту неконтролируемой долговой нагрузки населения и его высокой закредитованности, — считает Алисенов.
В свою очередь, Мехтиев отмечает, что все новации в финансовой сфере так или иначе работают на развитие. Однако нужен определенный контроль и регулирование, чтобы предупредить возникновение системных рисков.
— Если рассрочка станет новым способом увеличения долговой нагрузки физических лиц, это может создать значительный ущерб для самих финансовых институтов, которые используют ее для заработка вне надзора. Пока масштабы рассрочки невелики, это всего лишь «отдельные случаи заболевания». Но, если ее не ограничить в части защиты прав и интересов потребителей, так же, как и классическое кредитование физических лиц, «болезнь» отдельных потребителей (то есть высокая долговая нагрузка) может стать «пандемией» со всеми ее последствиями для всех граждан, — предупреждает эксперт.