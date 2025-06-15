Россиянам объяснили, для чего нужна страховка на квартиру

После завершения косметического ремонта владельцы стремятся надолго сохранить свежий вид отделки и новой мебели. Одна из ключевых угроз — аварии в соседних квартирах, которые могут привести к порче имущества. В подобных ситуациях приходится вступать в переговоры с соседями и рассчитывать на их добросовестность в вопросе возмещения ущерба, зачастую сталкиваясь с временными неудобствами и дополнительными расходами на восстановление.