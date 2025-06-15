Топ-5 банковских вкладов сроком на 12 месяцев на 15 июня

Банк России 6 июня объявил о снижении ключевой ставки до 20% годовых. На фоне решения регулятора участники финансового рынка скорректировали свои предложения по депозитным продуктам.
Наибольшую доходность среди банков продемонстрировал Первоуральскбанк, который предлагает ставку по вкладу на уровне 19,15% годовых при минимальной сумме размещения от 100 тысяч рублей.
Вслед за ним следует Кредит Европа Банк — депозит со ставкой 19% годовых доступен при вложении от 100 тысяч рублей. Аналогичные условия предлагает и Авто Финанс Банк.
СДМ Банк предлагает ставку 18,92% годовых с капитализацией для вкладов от 1,4 млн рублей.
Морской Банк дает доходность в 18,9% годовых, если разместить на вкладе свыше 100 тысяч рублей.
Таким образом, на фоне снижения ключевой ставки и сохранения высокой доходности по депозитным продуктам, банки продолжают конкурировать за средства населения.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».