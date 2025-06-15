Секрет ребром. Как появилась нумизматика и почему мы любим монеты

Для поиска монет вельможи нанимали агентов, и те разыскивали редкости. Так пополнялись частные собрания и закладывались крупнейшие музейные коллекции. Иногда погоня за древностями приводила любителей нумизматики к изготовителям фальшивок. Самый знаменитый из них — Карл Беккер, живший в XIX веке в Германии. Он изучил все приемы античных мастеров, искусственно состаривал монеты и выдавал свои изделия за древние находки благодаря безупречной репутации нумизмата. И хотя после разоблачения он умер в нищете, спустя сотню лет его изделия вновь выросли в цене — уже как высококлассные подделки.