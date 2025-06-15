Секрет ребром. Как появилась нумизматика и почему мы любим монеты

ХОББИ ИЛИ НАУКА?
Нумизматику часто считают увлечением, связанным с коллекционированием монет.
Слово «нумизматика» происходит от названия древней монеты номисмы — византийского солида из золота. Почти тысячу лет византийская монета служила международной валютой и была образцом для чеканки денег в других государствах. А научная нумизматика родилась из простого коллекционирования.
Металл старинных монет сохранил образы малоизвестных правителей и надписи на утраченных языках. По изображению на древних деньгах наши современники определили, как выглядел разрушенный храм в Пантикапее (современная Керчь). По виду некоторых монет удалось установить, что в былые времена деньги нередко носили как украшения.
Подражание византийскому солиду («номисме»), VII век н. э.
Из собрания Музея Банка России.
При расшифровке надписей на деньгах исследователи узнавали названия исчезнувших городов, место их чеканки, более точные границы древних государств.
Данг Золотой Орды, XIV век. Из собрания Музея Банка России.
Поэтому нумизматика неразрывно связана с археологией, историей, географией, филологией, искусствоведением. Каждая монета — источник самых разных знаний.
ПОГРУЖАЕМСЯ В ИСТОРИЮ
Считается, что люди стали коллекционировать монеты еще в античные времена. Повышенный интерес к собиранию античных монет распространился среди элиты итальянского общества в эпоху Возрождения. Одним из первых известных коллекционеров-нумизматов был поэт Франческо Петрарка.
Советская медаль «600 лет со дня смерти Франческо Петрарки», 1974 год.
Из собрания Музея Банка России.
Постепенно это увлечение охватило всю Европу. Многие правители считали престижным иметь у себя собрание древностей. По монетам поклонники античной культуры изучали быт, архитектуру и моду Древней Греции и Древнего Рима. Среди европейских дам стала популярна прическа императрицы Фаустины с древней монеты.
НАХОДИМ РЕДКОСТИ
Для поиска монет вельможи нанимали агентов, и те разыскивали редкости. Так пополнялись частные собрания и закладывались крупнейшие музейные коллекции. Иногда погоня за древностями приводила любителей нумизматики к изготовителям фальшивок. Самый знаменитый из них — Карл Беккер, живший в XIX веке в Германии. Он изучил все приемы античных мастеров, искусственно состаривал монеты и выдавал свои изделия за древние находки благодаря безупречной репутации нумизмата. И хотя после разоблачения он умер в нищете, спустя сотню лет его изделия вновь выросли в цене — уже как высококлассные подделки.
СОБИРАЕМ КОЛЛЕКЦИЮ
В России представители высшего света принялись собирать монеты с XVII века. Мода на коллекционирование усилилась в следующее столетие. Так, Петр I собрал в своей коллекции около 29 000 монет и медалей. Интерес к старинным монетам и медалям питала и императрица Мария Федоровна, жена Павла I. Большая часть ее собрания в наши дни находится в Эрмитаже. «Золотой век» для коллекционирования наступил в России в XIX столетии. Аристократы, дворяне, купцы принялись собирать старинные монеты. Многие коллекционеры стремились отыскать древнейшие монеты.
Сребреник князя Владимира, X век. Из собрания Музея Банка России.
Одним из немногих нумизматов XIX века, владевших редкими экземплярами монет времен князя Владимира, был граф Иван Толстой. В его коллекцию они попали в 1876 году после находки клада. Иван Толстой дал «безымянным» древнерусским монетам названия «златники» и «сребреники», которые после стали использоваться и научным сообществом.
СИСТЕМАТИЗИРУЕМ
XX век стал временем пристального изучения древних находок. После Октябрьской революции многие частные коллекции были переданы государственным музеям. Собрания нуждались в новой систематизации. В числе известнейших систематизаторов был Алексей Орешников. Ученый занимался описанием и объединением всех сведений о древнерусских и средневековых монетах в Государственном историческом музее в Москве.
Активное возведение городов и прокладывание дорог в советское время способствовали постоянным раскопкам и открытию кладов. Во время строительных работ в Москве нередко находили кубышки с деньгами правителей средневековой Руси и первых царей.
Серебряный рубль Петра I, 1705 год. Из собрания Музея Банка России.
В 1950-е в Великом Новгороде были обнаружены древние монеты, попавшие туда в X веке с Востока. Это позволило ученым сделать заключение, что до чеканки собственных денег на Руси активно пользовались арабскими.
Эту теорию, а также все накопленные к середине XX века знания изложил в своих книгах крупнейший исследователь и основатель советской и российской нумизматической школы Иван Спасский.
Советская медаль «В память 70-летия со дня рождения И. Г. Спасского», 1974 год.
ИЩЕМ ВДОХНОВЕНИЕ
Увлечение нумизматикой дает возможность подержать в руке артефакт другой культуры или целую историю. А начаться профессиональное коллекционирование может с крохотной находки.
Нумизматика позволяет почувствовать себя первооткрывателем. Ведь найденная старинная или необычная монета — это всегда увлекательная тайна, которую благодаря современным технологиям можно раскрыть.