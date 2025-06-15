Россиянам назвали срок накопления на первоначальный взнос по ипотеке с нуля

«Из средней заработной платы [в Москве] в сто с чем-то тысяч: если откладывать по 20 тысяч в месяц, то за год это будет 200 тысяч. Чтобы накопить необходимые для московской квартиры два миллиона для первого взноса, понадобится десять лет. Это я имею в виду средний уровень», — рассказал Беляев.
При этом экономист отметил, что за десять лет цены на недвижимость вырастут. Однако человек может использовать техники накопления, чтобы приумножить свои средства, добавил он.
Ранее стало известно, что ряд крупных российских городов после отмены льготной ипотеки оказался в зоне риска из-за нераспроданного жилья. Об этом сообщили аналитики проекта о недвижимости «Движение.ру» на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).