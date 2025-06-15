Россиянам назвали срок накопления на первоначальный взнос по ипотеке с нуля

«Из средней заработной платы [в Москве] в сто с чем-то тысяч: если откладывать по 20 тысяч в месяц, то за год это будет 200 тысяч. Чтобы накопить необходимые для московской квартиры два миллиона для первого взноса, понадобится десять лет. Это я имею в виду средний уровень», — рассказал Беляев.