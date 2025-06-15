«Рекордная за десятилетие индексация»: эксперт рассказал, чего ждать от июльского повышения тарифов ЖКХ

— Возможностей достаточно. Во-первых, можно и нужно обращаться за субсидиями и льготами — через МФЦ: это «единое окно», где подскажут, какие документы нужны и как их оформить. Кроме того, есть смысл задуматься об энергоэффективности в доме: это и утепление межпанельных швов, и установка современных окон в подъезде, и замена входной двери. Все это помогает снизить теплопотери, а тепло — самый дорогой ресурс. Даже простые привычки вроде выключения воды во время чистки зубов или установка двухрежимного бачка в туалете — тоже способ экономить. На первый взгляд — мелочи, но в совокупности они дают вполне ощутимую экономию.