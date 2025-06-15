«Рекордная за десятилетие индексация»: эксперт рассказал, чего ждать от июльского повышения тарифов ЖКХ

Буквально через две недели, с 1 июля, в России произойдет индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Формально — плановое повышение, но в этом году рост оказался рекордным за последние десять лет: 11,9% в среднем по стране и до 21% в отдельных регионах. Это вызвало закономерные вопросы у граждан: почему повышение происходит именно сейчас, насколько оно оправдано с экономической точки зрения и как на фоне растущих расходов не остаться с пустым кошельком.
На эти вопросы в интервью «МК» ответил специалист по ЖКХ, эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук.
—Насколько серьезно грядущее повышение тарифов ударит по карману россиян? Есть ли понимание, как изменятся ежемесячные платежи у обычной семьи?
— Это действительно максимальное увеличение тарифов на ЖКХ за последние 10 лет. Думаю, платежка вырастет в среднем на двузначные значения — от 10 до 15 процентов точно. В отдельных регионах — до 21%. Особенно чувствительно это будет для социально незащищенных категорий граждан, многодетных семей, пенсионеров. Поэтому уже сейчас стоит заранее планировать семейный бюджет с учетом этих изменений. Квитанции с новыми суммами придут в августе, так что время адаптироваться еще есть.
— При этом Центробанк говорит о замедлении инфляции (годовая упала ниже 10%), снижает ключевую ставку. Почему же тогда тарифы ЖКХ повышают, да еще так резко?
— Повышение происходит в рамках ежегодной плановой индексации. Но в нынешнем году индексация оказалась выше уровня текущей инфляции. Это связано с накопленным эффектом: в предыдущие годы индексации либо не проводились, либо были минимальными. В итоге образовались кассовые разрывы, которые теперь компенсируют. Формально — это «догоняющее» повышение. Государственные регуляторы, такие как Минэкономразвития и ФАС, обосновывают цифры, но прозрачности в тарифообразовании по-прежнему недостаточно. Объективных и открытых данных, увы, немного.
— Почему разброс по регионам такой сильный? Где-то тарифы планируется поднять на 4%, а где-то — на 21%. Это вообще справедливо?
— Расхождения по регионам объясняются множеством факторов. Например, состоянием инфраструктуры — где-то сети более-менее современные, а где-то — старые и изношенные, требующие больших вложений. Есть различия в плотности населения: в малонаселенных и разбросанных территориально поселках логистика и обслуживание дороже. Разные источники генерации тоже влияют: где-то есть доступ к водохранилищам, где-то их нет — и доставка воды стоит существенно дороже. Все это влияет на себестоимость услуг. Региональные власти подают свои заявки, ФАС их проверяет и утверждает. Но насколько это справедливо? Вопрос дискуссионный. Все-таки, по Конституции, мы должны находиться в едином экономическом пространстве, а получается, что платить за одни и те же услуги в разных регионах приходится по-разному.
— Что в этой ситуации могут сделать сами граждане? Есть ли способы как-то уменьшить расходы на ЖКХ или получить поддержку государства?
— Возможностей достаточно. Во-первых, можно и нужно обращаться за субсидиями и льготами — через МФЦ: это «единое окно», где подскажут, какие документы нужны и как их оформить. Кроме того, есть смысл задуматься об энергоэффективности в доме: это и утепление межпанельных швов, и установка современных окон в подъезде, и замена входной двери. Все это помогает снизить теплопотери, а тепло — самый дорогой ресурс. Даже простые привычки вроде выключения воды во время чистки зубов или установка двухрежимного бачка в туалете — тоже способ экономить. На первый взгляд — мелочи, но в совокупности они дают вполне ощутимую экономию.
— Если тарифы ЖКХ устанавливают госорганы, почему они их все время повышают? Может, стоит попробовать снизить — это затормозит инфляцию в стране?
— Тенденция такова, что дорожает все — продукты, товары, услуги, и сфера ЖКХ не может быть исключением. Финансирование здесь идет либо из тарифа, либо из бюджета. Есть частные инвестиции, но они все равно закладываются в итоговую цену для потребителя — своего рода «переплата сейчас ради экономии потом». Такая политика со стороны государства, с одной стороны, понятна, с другой — требует от людей все большей финансовой устойчивости. Так что не стоит рассчитывать на какое-то чудесное снижение цифр в платежках. К июльскому повышению лучше отнестись серьезно и начать готовиться уже сейчас.