Фицо настаивает на решении проблемы поставок газа РФ в ЕС до обсуждения санкций

Премьер-министр Словакии отметил, что ущерб для страны от остановки поставок газа составит около €1 млрд.
«Я попросил министра иностранных [и европейских дел Словакии], чтобы он обратился к министрам иностранных дел Евросоюза, чтобы вопрос о новых антироссийских санкциях не обсуждался в [Брюсселе в предстоящую] среду пока не будет решена проблема [предстоящей, согласно планам Еврокомиссии] остановки поставок российского газа [в сообщество]», — заявил Фицо журналистам.
Ущерб для Словакии от остановки поставок газа из РФ, по его словам, составит около €1 млрд, так как республике придется закупать это сырье по более высоким ценам из других источников. Стране также грозит штраф в размере €20 млрд, если «Газпром» через международный арбитраж добьется компенсации за несоблюдение Братиславой действующих контрактов.
Фицо настаивает на продолжении поставок в Словакию российских нефти и ядерного топлива, а предложения о прекращении импорта, по его словам, абсолютно неприемлемы.
Премьер раскритиковал позицию ЕС по Украине и санкциям против РФ. «Евросоюз не знает, что делать ЕС превратился в организацию, которая забыла о своем мирном характере, значительно поддерживает войну на Украине. Теперь ЕС не может сдвинуться с места [в подходе к] конфликту между Израилем и Ираном Почему ЕС сейчас говорит об ответственности, о дипломатии, о мире в случае Израиля и Ирана, и не говорит этого в связи с [конфликтом] между Украиной и Россией. Это меня, действительно, очень интересует», — сказал Фицо.
Санкции не работают.
Сообщество, по его словам, должно сосредоточиться на мирных инициативах по Украине. «Мы никуда не продвигаемся, никуда. Россия и далее двигается по Украине, получает там новые и новые территории. Не работают никакие санкции. Ничего! А мы ломаем голову, выдумывая другие бессмысленности, веря, что это нанесет ущерб РФ, что, конечно же, является неправдой», — сказал Фицо.
Он призвал Евросовет, чтобы на своем предстоящем на будущей неделе заседании «гораздо больше занимались миром, дипломатией и предложениями, как завершить конфликты». Премьер выразил уверенность, что удастся договориться и в итоговый документ заседания Евросовета будут включены положения о мирных инициативах, предлагаемые Словакией.
Фицо прогнозирует серьезные изменения в деятельности ЕС и НАТО. «Я думаю, что произойдут серьезные изменения в функционировании ЕС и Североатлантического альянса. Мы должны подготовиться к этим переменам», — сказал премьер.
Фицо проинформировал также, что намерен заказать у словацких ученых аналитическую справку о перспективах развития республики до 2040 года. К работе над этим документом будут привлечены опытные дипломаты. Они спрогнозируют, по его словам, что может происходить в международной политике в ближайшие 15 лет.