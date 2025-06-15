Фицо настаивает на решении проблемы поставок газа РФ в ЕС до обсуждения санкций

Премьер раскритиковал позицию ЕС по Украине и санкциям против РФ. «Евросоюз не знает, что делать ЕС превратился в организацию, которая забыла о своем мирном характере, значительно поддерживает войну на Украине. Теперь ЕС не может сдвинуться с места [в подходе к] конфликту между Израилем и Ираном Почему ЕС сейчас говорит об ответственности, о дипломатии, о мире в случае Израиля и Ирана, и не говорит этого в связи с [конфликтом] между Украиной и Россией. Это меня, действительно, очень интересует», — сказал Фицо.