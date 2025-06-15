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Названы самые распространенные схемы интернет-мошенничества в сфере знакомств

Мошенники все чаще используют приложения знакомств и мессенджеры как площадку для выманивания денег. Как это устроено, какие признаки у фейковых анкет, и что делать, чтобы защитить себя и близких, объяснили в МВД.

Дарья Фадеева
Автор Финансы Mail
Источник: Nick Fancher/CC0

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ совместно с сенатором Артемом Шейкиным подготовило материал о самых распространенных схемах интернет-мошенничества в сфере знакомств.

Все начинается с правдоподобной анкеты — симпатичный профиль с качественными фото, обобщенными интересами вроде «спорт» или «путешествия», возрастом от 23 до 27 лет. Часто такой человек представляется трейдером, живущим в обычном российском городе. Далее — общение в Telegram: голосовые, кружочки и видео, чтобы вызвать доверие. Эти материалы — не живые, а заранее записанные, купленные в специальных ботах.

Есть несколько схем выманивания денег.

1. Заманивание в крипту

Через несколько дней «партнер» сообщает, что успешно зарабатывает на трейдинге криптовалютой. Показывает «рост» на платформе, где якобы торгует, и предлагает попробовать. После перевода средств вы видите прибыль — но как только попытаетесь ее вывести, деньги исчезают вместе с «партнером».

2. Фейковая встреча

Существует и альтернативный сценарий — «влюбленная» девушка предлагает встретиться и просит оплатить билет. Присылает ссылку на фальшивый сайт бронирования, созданный для кражи денег. После оплаты она исчезает.

Одна из реальных историй — женщина из Беларуси познакомилась с человеком, представившимся голливудским актером. Через несколько дней он «отправил» ей посылку с крупной суммой — якобы в знак симпатии. Далее появился «курьер» и попросил оплатить сборы. Затем подключились «госорганы», обвинили в нарушении закона и потребовали $3 500. Женщина уже собиралась брать кредит, когда банк вовремя остановил ее — это была классическая схема развода.

Артем Шейкин предупреждает:

Киберпреступники используют технологии, имитирующие живое общение — от голоса до видео. Не совершайте никаких платежей по просьбе малознакомых людей, не переходите по сомнительным ссылкам и не вводите данные на подозрительных сайтах. При малейших сомнениях — прекращайте общение и обращайтесь к специалистам.

Итог: если кто-то в интернете слишком быстро предлагает любовь, крипту или подарки — это не романтика, а финансовая атака. Держите голову холодной и будьте бдительны.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».