Названы самые распространенные схемы интернет-мошенничества в сфере знакомств

Все начинается с правдоподобной анкеты — симпатичный профиль с качественными фото, обобщенными интересами вроде «спорт» или «путешествия», возрастом от 23 до 27 лет. Часто такой человек представляется трейдером, живущим в обычном российском городе. Далее — общение в Telegram: голосовые, кружочки и видео, чтобы вызвать доверие. Эти материалы — не живые, а заранее записанные, купленные в специальных ботах.