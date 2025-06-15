Названы самые распространенные схемы интернет-мошенничества в сфере знакомств

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ совместно с сенатором Артемом Шейкиным подготовило материал о самых распространенных схемах интернет-мошенничества в сфере знакомств.
Все начинается с правдоподобной анкеты — симпатичный профиль с качественными фото, обобщенными интересами вроде «спорт» или «путешествия», возрастом от 23 до 27 лет. Часто такой человек представляется трейдером, живущим в обычном российском городе. Далее — общение в Telegram: голосовые, кружочки и видео, чтобы вызвать доверие. Эти материалы — не живые, а заранее записанные, купленные в специальных ботах.
Есть несколько схем выманивания денег.
1. Заманивание в крипту
2. Фейковая встреча
Существует и альтернативный сценарий — «влюбленная» девушка предлагает встретиться и просит оплатить билет. Присылает ссылку на фальшивый сайт бронирования, созданный для кражи денег. После оплаты она исчезает.
Одна из реальных историй — женщина из Беларуси познакомилась с человеком, представившимся голливудским актером. Через несколько дней он «отправил» ей посылку с крупной суммой — якобы в знак симпатии. Далее появился «курьер» и попросил оплатить сборы. Затем подключились «госорганы», обвинили в нарушении закона и потребовали $3 500. Женщина уже собиралась брать кредит, когда банк вовремя остановил ее — это была классическая схема развода.
Артем Шейкин предупреждает:
Киберпреступники используют технологии, имитирующие живое общение — от голоса до видео. Не совершайте никаких платежей по просьбе малознакомых людей, не переходите по сомнительным ссылкам и не вводите данные на подозрительных сайтах. При малейших сомнениях — прекращайте общение и обращайтесь к специалистам.
Итог: если кто-то в интернете слишком быстро предлагает любовь, крипту или подарки — это не романтика, а финансовая атака. Держите голову холодной и будьте бдительны.
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