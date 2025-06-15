Из огня в полымя. Что стоит за рекламой о списании долгов

«Спишем абсолютно все долги. Без последствий», — такими объявлениями пестрит Сеть. Действительно ли есть добрые чародеи, мановением волшебной палочки облегчающие долговое бремя, aif.ru рассказал инвестбанкир, основатель проекта Bitkogan Евгений Коган.
Евгений Никтовенко, aif.ru: Евгений Борисович, что стоит за такими объявлениями?
Евгений Коган: Это не более чем маркетинговая ловушка. Люди с большой долговой нагрузкой, конечно, хотели бы избавиться от нее, и «клюют» на приманку в виде таких объявлений. Но всегда нужно помнить, что чудес не бывает.
Несбывшиеся мечты
— А что бывает на практике с теми, кто откликается на подобную рекламу?
— Нужно понимать, что такими объявлениями различные юридические конторы и агентства просто заманивают к себе клиентов, им нужно «впарить» свою услугу и заработать на этом, так как проведение процедуры банкротства стоит очень приличных денег.
— Это какие-то «черные юристы»?
— Не обязательно. Они и не плохие, и не хорошие, им не важна дальнейшая судьба должника, они просто хотят заработать на должнике. Но если попасть в руки дилетантов или шарлатанов от юриспруденции (а такие безапелляционные объявления, как правило, дают именно они), то у человека, у которого и так много проблем, может стать их гораздо больше.
— Например?
— Если кредиторы решат, что банкротство преднамеренное, то в таком случае предусмотрена уголовная ответственность. Откликнувшись на объявление о списании долгов, причем без последствий, человек может связаться, как минимум, с непрофессиональными юристами, которые наобещают ему «золотые горы», а на практике все обещания разобьются о четко прописанную судебную процедуру, выяснятся нюансы, будет доказана преднамеренность, и тогда беда— можно получить реальное уголовное обвинение.
Шлейф последствий
— Простой человек без юридического образования как-то может определить эту грань между законным и преднамеренным банкротством?
— Конечно, лучше всего это сделают профессионалы. Но в целом, если у человека естественным образом сложились такие жизненные обстоятельства, что долги стали «неподъёмными», и иного выхода, кроме банкротства, просто нет, то в таком случае можно проходить в полном соответствии с прописанным регламентом процедуру банкротства. Если же кто-то просто пытается уйти от ответственности, схитрить, «обнулить» свои финансовые обязательства, то тут суд и кредиторы вполне могут усмотреть преднамеренность.
— Негативные последствия будут, если пройти через «нормальное», непреднамеренное банкротство?
— Конечно. У такого шага будут длительные и малоприятные последствия. Например, могут возникнуть сложности при приеме на работу, при этом не каждую должность будет позволено занять, труднее станет получить заем в банке.
— Но долги через банкротство законно списать все же можно?
— Да, пройдя процедуру банкротства, действительно, можно избавиться от финансовых обязательств, и, учитывая высокий уровень кредитных ставок, зачастую у людей просто не остается иного выхода, как банкротиться. Но и здесь есть нюансы.
— Поясните.
— Например, если человек за короткий срок наберет много кредитов, а после объявит себя банкротом и откажется возвращать долги, то суд может усмотреть в таких действиях мошенничество, злоупотребление. В таком случае, даже несмотря на статус банкрота, обязательства по погашению займов останутся в силе.
Напечатанному не верить
— Если все так не просто, может, стоит законодательно отрегулировать форму объявлений, чтобы люди не попадались на удочки недобросовестных юристов?
— У нас уже существует очень жесткий закон о рекламе, но каждое объявление законом не отрегулируешь, и различные псевдоюристы, а иногда и просто мошенники этим пользуются. К сожалению, даже если утвердить некую форму объявления, то в этой сфере ничего не изменится, дельцы от фемиды найдут лазейки, как обойти любое ограничение. Они не отягощены муками совести, у них нет морали, и никаким законом тут не поможешь. Это большая проблема, которая пока остается без решения.
— Что же обычному человеку делать, чтобы избежать как минимум лишних трат, а как максимум — тяжелых последствий?
— Увы, но пока тут могут быть только общие рекомендации — нам всем нужно «взрослеть», повышать свою финансовую и юридическую грамотность. Людям нужно побыстрее понять, что никто их проблемы за них решать не будет, а за свои действия и их последствия они отвечают исключительно сами.
— Нам нужно прививать себе критическое мышление?
— Это вообще залог благополучия в широком смысле слова, в том числе и при оценке завлекающих объявлений о банкротстве без последствий. Человек может более-менее разбираться в финансовых, юридических вопросах, но при этом попадаться на какие-то обманные, серые схемы.
— Поэтому у нас жертвами финансовых мошенников становятся даже профессора?
— Именно. Мы привыкли, что за нас все решит государство, Банк России, депутаты, и это очень глубокая проблема. По-хорошему, нам нужно вводить в школе уроки критического восприятия, учить отличать адекватные предложения от сомнительных. А сейчас очень многие прочитают в СМИ объявление о том же списании абсолютно всех долгов и поверят, потому что «напечатано».
— Видимо, те, кто дают такие объявления, используют эту нашу доверчивость.
— Конечно. Это методы, схожие с той же социальной инженерией, которую используют финансовые мошенники при атаках на своих жертв. Чтобы усыпить бдительность очередного клиента, они используют много «умных» и псевдонаучных терминов, но чаще всего за ними скрывается элементарный обман.
Критерии выбора
— Увы, но многих россиян гнетут непосильные долги. Пока нет новых уроков в школе, и наша юридическая грамотность оставляет желать лучшего, — как простому человеку избежать недобросовестных юристов?
— Сначала надо напомнить себе, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и с холодной головой приступать к решению проблемы. Если погашение кредитов и займов становится действительно невозможным, то не нужно копаться в интернете, выискивая «выгодные» варианты, обращаться стоит лишь в надежные, проверенным временем юридические компании, у которых есть все необходимые лицензии и разрешения.
— Но их услуги, наверно, обойдутся дороже?
— Вовсе необязательно. Кроме того, в качестве второго совета могу предложить использовать правило второго мнения — после общения в одной юридической конторе было бы неплохо обратиться в другую. Придется погрузиться в тему банкротства, сопоставить полученную информацию в обеих компаниях и выбрать наиболее адекватную и, разумеется, выгодную с точки зрения стоимости услуг. При этом обращение в первую попавшуюся контору с кричащей рекламой о списании всех долгов без последствий ничего не даст, на такие объявления лучше вообще не реагировать, не тратить время.