Из огня в полымя. Что стоит за рекламой о списании долгов

— У нас уже существует очень жесткий закон о рекламе, но каждое объявление законом не отрегулируешь, и различные псевдоюристы, а иногда и просто мошенники этим пользуются. К сожалению, даже если утвердить некую форму объявления, то в этой сфере ничего не изменится, дельцы от фемиды найдут лазейки, как обойти любое ограничение. Они не отягощены муками совести, у них нет морали, и никаким законом тут не поможешь. Это большая проблема, которая пока остается без решения.