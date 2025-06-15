Эксперты оценили шансы ЕС заполнить хранилища газом до начала зимы

С этим согласен замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По его словам, закачка в европейские ПХГ началась 29 марта и за 73 дня (до 10 июня) составила около 19 млрд кубометров газа. Для того, чтобы достичь заполнения 90 процентов к 1 ноября европейским компаниям нужно направить в хранилища около 41 млрд кубометров за 144 дня. Но летом поддерживать темп будет сложнее, чем поздней весной или ранней осенью. Жара повышает спрос на газ в странах северного полушария — в Азии, да и в Европе. Соответственно, больше газа будет необходимо для текущего потребления. Кроме того, в этот период возникает спрос на импорт СПГ в Бразилии, Аргентине и Чили (там зима). Соответственно, на рынке будет меньше свободного газа, за него придется либо сильно переплачивать, чтобы поддерживать объемы закачки, либо притормозить. По ценам в Европе это уже заметно, с середины мая спотовые цены на газ в ЕС на 10−15 процентов выше, чем в конце апреля, отмечает Гривач.