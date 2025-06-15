Эксперты оценили шансы ЕС заполнить хранилища газом до начала зимы

После того, как ЕС пророчили замерзание из-за нехватки газа зимой 2021−2022 года, но ничего подобного не произошло, страсти вокруг заполнения европейских ПХГ заметно поутихли. Три года подряд у Старого Света не было проблем с газом, разве только его высокая цена. Но прошлой зимой отбор газа из хранилищ в Европе был высокий, поэтому заполнять их приходится с пятилетнего минимума. Если летом будет жара, из-за кондиционеров повысится потребление электроэнергии, спрос на газ возрастет. Особенно, в совокупности с тремя другими факторами. Во-первых, штилем в Северной Европе, снижающим эффективность ветровой генерации, что возможно, но совсем не обязательно. Во-вторых, ростом спроса на газ в Азии, что уже происходит. И наконец, уменьшением поставок трубного газа из России из-за прекращения транзита его через Украину, что уже случилось.
По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, заполнить европейские ПХГ к отопительному сезону можно, но сложно. В первой декаде июня 2025 года они были заполнены газом только на 51,4 процента, а на аналогичный период 2024 года заполненность газом ПХГ Европы составляла 71,6%. Сегодняшний показатель заполняемости остается ниже среднего значения показателя на эти даты за пять лет (61,85%). Теоретически заполнить ПХГ возможно, но если лето окажется очень жарким, то потребление газа резко возрастет, и придется очень резко нарастить его импорт, а делать это придется исключительно за счет поставок сжиженного природного газ (СПГ). Это будет непросто, поскольку контракты с поставщиками СПГ заключаются, как правило, сильно заранее (пока нет избытка на рынке), а если в Азии по каким-то причинам летом начнет расти спрос на газ, значит, например, американский СПГ пойдет не в Европу, а в Азию, уточняет эксперт.
С этим согласен замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По его словам, закачка в европейские ПХГ началась 29 марта и за 73 дня (до 10 июня) составила около 19 млрд кубометров газа. Для того, чтобы достичь заполнения 90 процентов к 1 ноября европейским компаниям нужно направить в хранилища около 41 млрд кубометров за 144 дня. Но летом поддерживать темп будет сложнее, чем поздней весной или ранней осенью. Жара повышает спрос на газ в странах северного полушария — в Азии, да и в Европе. Соответственно, больше газа будет необходимо для текущего потребления. Кроме того, в этот период возникает спрос на импорт СПГ в Бразилии, Аргентине и Чили (там зима). Соответственно, на рынке будет меньше свободного газа, за него придется либо сильно переплачивать, чтобы поддерживать объемы закачки, либо притормозить. По ценам в Европе это уже заметно, с середины мая спотовые цены на газ в ЕС на 10−15 процентов выше, чем в конце апреля, отмечает Гривач.
Более оптимистично настроена директор по исследованиям «Имплемента» Мария Белова, которая считает, что явных проблем с физическим заполнением ПХГ до 90 процентов у стран ЕС не будет. Другой вопрос, какой ценой удастся достичь этой цели. Ведь для того, чтобы СПГ шел в Старый свет, за него придется платить более высокую цену, чем на других рынках сбыта. Именно это и является основной причиной обращения стран Союза к руководству с просьбой снизить целевые показатели заполнения, и вероятно, эти просьбы будут услышаны, поясняет эксперт.
Здесь можно возразить, что Европа прожила переходный период, когда осталась без российского газа, после подрыва «Северных потоков», прекращения поставок по газопроводу «Ямал-Европа», и резкому снижению объемов транзита через Украину (в 2,5 раза) в 2022 году. Но в этом году есть особенности.
Белова отмечает, что целевой показатель в 90 процентов заполненности ПХГ был введен только в 2022 году. А совпадение таких факторов, как падение уровня запасов газа в европейских хранилищах до 30 процентов к концу отопительного сезона и существенное снижение поставок российского газа после окончания транзитного контракта с Украиной, произошло впервые. Кроме того, мировой рынок СПГ все еще находится в состоянии дисбаланса в пользу производителя.
Гривач также считает, что в этом году особые проблемы ЕС связаны с более холодной зимой и прекращением украинского транзита. ПХГ в Европе и на Украине к концу отопительного сезона оказались на минимуме за много лет. И заполнять их приходится в условиях сниженного предложения трубопроводного газа, прежде всего, российского.
В свою очередь, Мильчакова замечает, что в этом году даже в Европе говорят о проблемах с заполняемостью ПХГ. Но очень осторожно, и в тех странах, чья промышленность зависит пока от российского газа. В целом у чиновников Брюсселя есть настроения реализовать свою давнюю мечту — полностью изолировать Европу от российского газа. Но каждый раз в очередном пакете санкций полный отказ от российского газа встречает сопротивление. Причем даже не всегда со стороны Венгрии и Словакии. Скорее всего, и 18-й пакет санкций ждет такое же сопротивление, и в итоге европейские страны снова начнут наращивать импорт трубопроводного газа и СПГ из России, считает эксперт.