Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты оценили шансы ЕС заполнить хранилища газом до начала зимы

Подземные хранилища газа (ПХГ) Евросоюза заполнены чуть больше, чем наполовину, темпы закачки невелики, а лето только началось. В СМИ опять поднялась старая тема о возможной нехватки газа для прохождения отопительного сезона странами ЕС грядущей зимой. Опрошенные «РГ» по этому вопросу эксперты разошлись во мнениях.

Источник: AP 2024

После того, как ЕС пророчили замерзание из-за нехватки газа зимой 2021−2022 года, но ничего подобного не произошло, страсти вокруг заполнения европейских ПХГ заметно поутихли. Три года подряд у Старого Света не было проблем с газом, разве только его высокая цена. Но прошлой зимой отбор газа из хранилищ в Европе был высокий, поэтому заполнять их приходится с пятилетнего минимума. Если летом будет жара, из-за кондиционеров повысится потребление электроэнергии, спрос на газ возрастет. Особенно, в совокупности с тремя другими факторами. Во-первых, штилем в Северной Европе, снижающим эффективность ветровой генерации, что возможно, но совсем не обязательно. Во-вторых, ростом спроса на газ в Азии, что уже происходит. И наконец, уменьшением поставок трубного газа из России из-за прекращения транзита его через Украину, что уже случилось.

По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, заполнить европейские ПХГ к отопительному сезону можно, но сложно. В первой декаде июня 2025 года они были заполнены газом только на 51,4 процента, а на аналогичный период 2024 года заполненность газом ПХГ Европы составляла 71,6%. Сегодняшний показатель заполняемости остается ниже среднего значения показателя на эти даты за пять лет (61,85%). Теоретически заполнить ПХГ возможно, но если лето окажется очень жарким, то потребление газа резко возрастет, и придется очень резко нарастить его импорт, а делать это придется исключительно за счет поставок сжиженного природного газ (СПГ). Это будет непросто, поскольку контракты с поставщиками СПГ заключаются, как правило, сильно заранее (пока нет избытка на рынке), а если в Азии по каким-то причинам летом начнет расти спрос на газ, значит, например, американский СПГ пойдет не в Европу, а в Азию, уточняет эксперт.

С этим согласен замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По его словам, закачка в европейские ПХГ началась 29 марта и за 73 дня (до 10 июня) составила около 19 млрд кубометров газа. Для того, чтобы достичь заполнения 90 процентов к 1 ноября европейским компаниям нужно направить в хранилища около 41 млрд кубометров за 144 дня. Но летом поддерживать темп будет сложнее, чем поздней весной или ранней осенью. Жара повышает спрос на газ в странах северного полушария — в Азии, да и в Европе. Соответственно, больше газа будет необходимо для текущего потребления. Кроме того, в этот период возникает спрос на импорт СПГ в Бразилии, Аргентине и Чили (там зима). Соответственно, на рынке будет меньше свободного газа, за него придется либо сильно переплачивать, чтобы поддерживать объемы закачки, либо притормозить. По ценам в Европе это уже заметно, с середины мая спотовые цены на газ в ЕС на 10−15 процентов выше, чем в конце апреля, отмечает Гривач.

Более оптимистично настроена директор по исследованиям «Имплемента» Мария Белова, которая считает, что явных проблем с физическим заполнением ПХГ до 90 процентов у стран ЕС не будет. Другой вопрос, какой ценой удастся достичь этой цели. Ведь для того, чтобы СПГ шел в Старый свет, за него придется платить более высокую цену, чем на других рынках сбыта. Именно это и является основной причиной обращения стран Союза к руководству с просьбой снизить целевые показатели заполнения, и вероятно, эти просьбы будут услышаны, поясняет эксперт.

Здесь можно возразить, что Европа прожила переходный период, когда осталась без российского газа, после подрыва «Северных потоков», прекращения поставок по газопроводу «Ямал-Европа», и резкому снижению объемов транзита через Украину (в 2,5 раза) в 2022 году. Но в этом году есть особенности.

Белова отмечает, что целевой показатель в 90 процентов заполненности ПХГ был введен только в 2022 году. А совпадение таких факторов, как падение уровня запасов газа в европейских хранилищах до 30 процентов к концу отопительного сезона и существенное снижение поставок российского газа после окончания транзитного контракта с Украиной, произошло впервые. Кроме того, мировой рынок СПГ все еще находится в состоянии дисбаланса в пользу производителя.

Гривач также считает, что в этом году особые проблемы ЕС связаны с более холодной зимой и прекращением украинского транзита. ПХГ в Европе и на Украине к концу отопительного сезона оказались на минимуме за много лет. И заполнять их приходится в условиях сниженного предложения трубопроводного газа, прежде всего, российского.

В свою очередь, Мильчакова замечает, что в этом году даже в Европе говорят о проблемах с заполняемостью ПХГ. Но очень осторожно, и в тех странах, чья промышленность зависит пока от российского газа. В целом у чиновников Брюсселя есть настроения реализовать свою давнюю мечту — полностью изолировать Европу от российского газа. Но каждый раз в очередном пакете санкций полный отказ от российского газа встречает сопротивление. Причем даже не всегда со стороны Венгрии и Словакии. Скорее всего, и 18-й пакет санкций ждет такое же сопротивление, и в итоге европейские страны снова начнут наращивать импорт трубопроводного газа и СПГ из России, считает эксперт.