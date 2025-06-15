Die Zeit: американский бизнесмен хочет выкупить «Северный поток-2» и пустить газ в Европу

Как ранее писали источники, Линч хочет выкупить «Северный поток-2» для того, чтобы формально вывести его из-под российского влияния. Если сделка состоится, поставки газа в Европу начнутся через трубопровод, которым номинально владеет американский нвестор. Линч уже прибыл в Берлин для участия в переговорах и присутствовал на заседании суда в Швейцарии.