Die Zeit: американский бизнесмен хочет выкупить «Северный поток-2» и пустить газ в Европу

Оператор газопровода «Северный поток-2» компания Nord Stream 2 AG, дочерняя структура российского гиганта «Газпром», получила неожиданный источник финансирования: долг компании перед кредиторами погасил американский бизнесмен Стивен Линч, пишет Die Zeit.
«Мистер Линч хочет изучить возможность приобретения и денуссификации», — пишет Die Zeit со ссылкой на письмо миллиардера в управление по санкциям США (Ofac).
Бизнесмен ранее заявлял о намерении выкупить газопровод, находящийся в состоянии банкротства с весны 2022 года. Он начал готовиться к покупке еще в прошлом году.
Ранее суд в швейцарском кантоне Цуг, где была зарегистрирована компания Nord Stream 2 AG, установил для «Газпрома» крайний срок — до 9 мая 2025 года — для достижения соглашения с кредиторами. 30 апреля сторонами было подписано мировое соглашение, которое суд утвердил 9 мая. Сумма погашенного долга не раскрывается.
Как ранее писали источники, Линч хочет выкупить «Северный поток-2» для того, чтобы формально вывести его из-под российского влияния. Если сделка состоится, поставки газа в Европу начнутся через трубопровод, которым номинально владеет американский нвестор. Линч уже прибыл в Берлин для участия в переговорах и присутствовал на заседании суда в Швейцарии.