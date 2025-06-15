Цена свободы: как работает досрочное погашение ипотеки

В условиях нестабильной экономической ситуации и колебаний процентных ставок по кредитам вопрос досрочного погашения ипотеки становится особенно актуальным для многих заемщиков. Это позволяет уменьшить финансовое бремя, снизив переплаты по процентам, указывают эксперты. Однако позволить себе погашение до срока могут лишь 5% россиян. Более чем половине из них для этого приходится экономить на крупных покупках, приобретении автомобиля или отпуске. Какие существуют стратегии досрочного погашения ипотеки — в материале «Известий».