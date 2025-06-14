В России вырастут тарифы на электроэнергию

По словам депутата Государственной думы Юрия Станкевича, на строительство и обновление объектов генерации до 2042 года требуется более 40 трлн рублей, а на развитие электросетевого хозяйства — еще 16 трлн рублей. Из-за этого цены на электричество для населения страну растут.