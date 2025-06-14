Удар шоком: последствия ирано-израильской войны для экономики

Историческая традиция заставляла трейдеров на нефтяном рынке крайне резко реагировать на любые резкие телодвижения на Ближнем Востоке. Слишком силен был урок «нефтяного шока» 1973 года, когда в результате войны Судного дня арабские страны ОПЕК ввели нефтяное эмбарго в отношении поддержавших Израиль стран, в результате чего цены на нефть выросли в четыре раза за считанные дни. Меньший, но тоже довольно серьезный шок был связан с войной в заливе 1990−1991 годов. Со временем память о тех событиях стала улетучиваться. Мировая экономика привыкла, что на Ближнем Востоке всегда что-то происходит, но на цепочку поставок в глобальном масштабе это решающим образом не влияет. Так было и во время начала операции Израиля в Газе осенью 2023 года, и в период других обострений. Чуть более живой была реакция после начала обстрелов кораблей в Баб-эль-Мандебском проливе хуситами, но и тогда радикального роста цен не случилось.