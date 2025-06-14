Трамп подписал указ, позволяющий Nippon Steel купить U. S. Steel

Предыдущий президент США Джо Байден заблокировала сделку. Эксперты его администрации пришли к выводу, что «эта сделка привела бы к иностранному контролю над одной из крупнейших американских сталелитейных компаний и создала бы угрозу для национальной безопасности и ключевых цепочек поставок». В ответ на это Nippon Steel и U. S. Steel подали совместные иски против Байдена и его администрации, назвав решение американского правительства «незаконным политическим вмешательством». После возвращения Трампа в Белый дом в январе текущего года планы сделки были реанимированы, хотя он первоначально тоже выступал против нее.