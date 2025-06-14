Трамп подписал указ, позволяющий Nippon Steel купить U. S. Steel

Как в нем отмечается, глава вашингтонской администрации пришел к выводу о том, что «возможное ущемление национальной безопасности Соединенных Штатов вследствие предлагаемой сделки может быть адекватным образом компенсировано, если окажутся выполнены условия, излагаемые в разделе 3 данного указа». В разделе 3 приводятся технические детали. Предположительно, нынешний шаг Трампа позволит устранить противоречия по поводу сделки, сохраняющиеся между сторонами.
Как было объявлено ранее, Nippon Steel изъявила готовность купить U. S. Steel за $14,9 млрд. Трамп охарактеризовал в конце мая эту возможную сделку как «рекордную инвестицию» в американскую сталелитейную промышленность. Однако стороны, судя по высказываниям должностных лиц США и руководства японской компании, до сих пор не устранили все разногласия, связанные с планируемым слиянием двух фирм.
Предыдущий президент США Джо Байден заблокировала сделку. Эксперты его администрации пришли к выводу, что «эта сделка привела бы к иностранному контролю над одной из крупнейших американских сталелитейных компаний и создала бы угрозу для национальной безопасности и ключевых цепочек поставок». В ответ на это Nippon Steel и U. S. Steel подали совместные иски против Байдена и его администрации, назвав решение американского правительства «незаконным политическим вмешательством». После возвращения Трампа в Белый дом в январе текущего года планы сделки были реанимированы, хотя он первоначально тоже выступал против нее.