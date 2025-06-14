Топ-6 банковских вкладов сроком на шесть месяцев на 14 июня

Банк России 6 июня снизил ключевую ставку до 20% годовых. В преддверии заседания ЦБ участники финансового рынка пересматривали процентные ставки по депозитам.
Наиболее выгодным предложением оказался вклад под 22% годовых. Его предлагает Банк Дом.РФ на сумму от 10 тысяч рублей.
В БыстроБанке можно открыть вклад под 19,4% годовых на сумму от 150 тысяч рблей.
Вклад на шесть месяцев со ставкой 19,3% годовых предлагает Авто Финанс Банк на сумму от 100 тысяч рублей.
Клиенты Банка Зенит могут открыть вклад под 19,15% годовых на сумму от 50 тысяч рублей.
Вклад под 19% годовых предлагают четыре банка — Московский кредитный банк (от 3 млн рублей), Локо-Банк (от 300 тысяч рублей), Финстар Банк (от 200 тысяч рублей) и Ак Барс Банк (от 10 тысяч рублей).
Клиентам Транскапиталбанка доступен вклад под 18,9% на сумму от 3 млн рублей.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
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