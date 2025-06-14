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Топ-6 банковских вкладов сроком на шесть месяцев на 14 июня

Редакция Финансов Mail провела анализ предложений на финансовом маркетплейсе «Финуслуги» по состоянию на 11 июня 2025 года и определила, в каких банках можно открыть вклад на шесть месяцев с наиболее выгодной процентной ставкой.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
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Источник: Freepik

Банк России 6 июня снизил ключевую ставку до 20% годовых. В преддверии заседания ЦБ участники финансового рынка пересматривали процентные ставки по депозитам.

Наиболее выгодным предложением оказался вклад под 22% годовых. Его предлагает Банк Дом.РФ на сумму от 10 тысяч рублей.

В БыстроБанке можно открыть вклад под 19,4% годовых на сумму от 150 тысяч рблей.

Вклад на шесть месяцев со ставкой 19,3% годовых предлагает Авто Финанс Банк на сумму от 100 тысяч рублей.

Клиенты Банка Зенит могут открыть вклад под 19,15% годовых на сумму от 50 тысяч рублей.

Вклад под 19% годовых предлагают четыре банка — Московский кредитный банк (от 3 млн рублей), Локо-Банк (от 300 тысяч рублей), Финстар Банк (от 200 тысяч рублей) и Ак Барс Банк (от 10 тысяч рублей).

Клиентам Транскапиталбанка доступен вклад под 18,9% на сумму от 3 млн рублей.

Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».