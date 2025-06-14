СМИ сообщили о пересмотре Белым домом контрактов со SpaceX

«Белый дом поручил министерству обороны и NASA собрать подробную информацию о контрактах SpaceX на миллиарды долларов после публичной ссоры между президентом США Дональдом Трампом и американским бизнесменом и миллиардером Илоном Маском», — сообщило агентство.
Как отметили источники Reuters, меры были предприняты для подготовки ответных действий против Маска.
«Представители Пентагона одновременно рассматривают вопрос о том, следует ли уменьшить роль, которую SpaceX может выиграть в новой амбициозной системе противоракетной обороны США», — подчеркнуло агентство.
Белый дом и другие американские ведомства не дают комментариев по поводу истинной цели этого поручения.
Ранее, 3 июня, Маск раскритиковал проект бюджета, предложенный Белым домом, назвав его мерзостью. Позднее, 5 июня, Маск публично поддержал идею об объявлении импичмента Трампу. Президент в свою очередь написал, что расторжение контрактов с Маском — это лучший способ сэкономить средства в бюджете США. Тогда же акции компании Tesla резко подешевели.