Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ сообщили о пересмотре Белым домом контрактов со SpaceX

Белый дом поручил министерству обороны США и Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) изучить информацию о контрактах компании по производству космической техники SpaceX. Об этом 13 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Источник: Reuters

«Белый дом поручил министерству обороны и NASA собрать подробную информацию о контрактах SpaceX на миллиарды долларов после публичной ссоры между президентом США Дональдом Трампом и американским бизнесменом и миллиардером Илоном Маском», — сообщило агентство.

Как отметили источники Reuters, меры были предприняты для подготовки ответных действий против Маска.

«Представители Пентагона одновременно рассматривают вопрос о том, следует ли уменьшить роль, которую SpaceX может выиграть в новой амбициозной системе противоракетной обороны США», — подчеркнуло агентство.

Белый дом и другие американские ведомства не дают комментариев по поводу истинной цели этого поручения.

Ранее, 3 июня, Маск раскритиковал проект бюджета, предложенный Белым домом, назвав его мерзостью. Позднее, 5 июня, Маск публично поддержал идею об объявлении импичмента Трампу. Президент в свою очередь написал, что расторжение контрактов с Маском — это лучший способ сэкономить средства в бюджете США. Тогда же акции компании Tesla резко подешевели.