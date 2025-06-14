Шохин заявил, что иностранный бизнес готовится к возвращению в РФ

«Иностранный бизнес, который работает в России, и, так сказать, готов возобновить работу с Россией, у него есть ощущение того, что скоро, как говорится, если не зеленый свет, то желтый свет зажжется и надо быть на старте в первых рядах», — сказал Шохин.
Как отметил глава РСПП, не все компании ушли после введения антироссийских санкций.
«Хотя сейчас много говорится об условиях возвращения иностранных компаний, ушедших, но мы фиксируем, что многие компании остались. Да, они немножко притормозили развитие, инвестиции в расширение производства, в НИОКРы и так далее. Но они ждут, как говорится, отмашки, когда можно эти инвестиции начать делать», — сказал он.
По словам Шохина, среди тем обсуждения будут возможные сценарии восстановления сотрудничества с российскими партнерами.
«Мы знаем эту позицию и действительно хотели бы обсудить, во-первых, как двигаться дальше тем компаниям, которые остались. Ну и во-вторых, вот эта тема возвращения иностранных компаний, она тоже стоит. Но мы понимаем, что иностранные компании, которые ушли из России по-хорошему, они по одному сценарию будут возвращаться. А те, кто по-плохому ушел, могут и не захотеть, либо на более жестких условиях», — добавил он.
О форуме
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». На форуме будут работать тематические зоны «Территория инноваций» и пространство национальных брендов «Покупай российское!».
В программе запланированы Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность», дискуссионная площадка «Росконгресс урбан хаб». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ.
Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.