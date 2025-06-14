Шохин заявил, что иностранный бизнес готовится к возвращению в РФ

«Мы знаем эту позицию и действительно хотели бы обсудить, во-первых, как двигаться дальше тем компаниям, которые остались. Ну и во-вторых, вот эта тема возвращения иностранных компаний, она тоже стоит. Но мы понимаем, что иностранные компании, которые ушли из России по-хорошему, они по одному сценарию будут возвращаться. А те, кто по-плохому ушел, могут и не захотеть, либо на более жестких условиях», — добавил он.