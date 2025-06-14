Российские банки начали снижать ставки по кредитам

Как на это отреагировали банки:
- Сбербанк с 10 июня снизил ставки по ипотеке на 2−3,5%, по кредитам — на два процента;
- ВТБ уменьшит ставки по ипотеке минимум на 1,5−2%, новые условия вступят в силу во второй половине июня;
- «Дом.РФ» планирует понизить ставки по кредитам примерно на два процента в течение ближайших недель, по ипотеке на новостройки они уже от 21,8%;
- «Абсолют банк» рассчитывает, что улучшение условий по кредитам будет сопоставимым со снижением ключевой ставки, их пересмотрят в июне;
- «Новиком банк» следит за ситуацией на рынке и рассматривает различные варианты;
- «МТС банк» будет принимать решение исходя из рыночного тренда;
- «Ренессанс банк» пока не планирует снижать ставки по кредитам.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ставку, деньги в экономике становятся дороже — растут банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.