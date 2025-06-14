Россия оценит ситуацию с возвращением иностранных брендов, заявил Мантуров

«Мы здесь исходим из того, что нужно в первую очередь нашей промышленности. Если ниша, освободившаяся от присутствия иностранной компании, уже занята российскими производителями — мы должны сначала оценить (ситуацию на рынке — ред.). И если возвращение иностранной компании будет мешать или не будет способствовать дальнейшему закреплению российского производителя, то здесь наши интересы расходятся», — сказал Мантуров.