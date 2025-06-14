Что делать, если на карту поступили деньги от незнакомца

Механизмы обмана: от рассылки до взлома счета
Один из распространенных сценариев — массовая рассылка фальшивых сообщений якобы от имени банка, в которых получателя информируют о поступлении крупной суммы. Вслед за этим злоумышленник выходит на связь через мессенджер и требует вернуть деньги. Чем больше получателей поверят в легенду, тем выше доход злоумышленников.
Во втором варианте мошенники действуют более изощренно. Получатель перевода получает ссылку якобы для возврата средств. Переходя по ней и вводя реквизиты карты, пользователь фактически передаёт свои банковские данные злоумышленникам. Итогом такой доверчивости становится взлом счета и списание средств уже у жертвы.
Уголовные и финансовые последствия
Мошенники часто используют личные счета случайных людей для обналичивания и дробления украденных сумм. Получив перевод, жертва сталкивается с просьбой вернуть деньги, но уже на новые реквизиты. Если человек соглашается, по закону № 161-ФЗ банк может заблокировать его счет за вовлеченность в подозрительную деятельность. Более того, в ряде случаев получателя ошибочного перевода могут признать соучастником, если средства использовались в противоправных целях.
Почему нельзя распоряжаться поступившими деньгами
Согласно российскому законодательству, у отправителя ошибочного перевода есть три года на возврат денежных средств. Для начала стороны могут попытаться урегулировать вопрос мирно, но в случае отказа получателя отправитель вправе обратиться в суд — и тогда получателя обвинят в незаконном обогащении.
Риск становится особенно серьезным, если лица потратили деньги, оказавшиеся частью преступной схемы: в этом случае правоохранительные органы легко отследят движение средств и могут предъявить обвинения в соучастии.
Как правильно действовать при получении чужого перевода
Если вы получили деньги от неизвестного лица — не спешите возвращать их по незнакомым реквизитам и тем более тратить. В первую очередь нужно удостовериться, что информация о поступлении средств не является мошеннической уловкой. Для этого проверьте детали операции через официальное банковское приложение.
Далее связывайтесь непосредственно с банком — по телефону или через приложение. Объясните ситуацию и предоставьте данные о переводе: сумму, дату, при наличии — имя отправителя. Банк самостоятельно выяснит обстоятельства и даст инструкции по возврату, чтобы процедура прошла легально и безопасно.
Обязательно сохраняйте документы: выписку, подтверждающую операцию, и скриншоты переписки с поддержкой. Эти материалы понадобятся при возникновении спорных юридических ситуаций. Не соглашайтесь переводить средства по данным, отличающимся от реквизитов, с которых поступили деньги: такой возврат юридически считается обычным переводом третьему лицу, а не возвратом ошибочного платежа.
На что обращать внимание и как обезопасить себя
Будьте особенно бдительны, если отправитель запутывается в объяснениях, меняет версии истории либо торопит с возвратом. В случае малейших подозрений прекратите общение, добавьте номер в черный список и известите банк о готовности вернуть средства только через официальные каналы.
Если перевод зачислен со счета другого банка, следует связаться с клиентской поддержкой того банка для уточнения дальнейших шагов; чаще всего потребуется заполнить заявление о возврате.
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