Что делать, если на карту поступили деньги от незнакомца

Мошенники часто используют личные счета случайных людей для обналичивания и дробления украденных сумм. Получив перевод, жертва сталкивается с просьбой вернуть деньги, но уже на новые реквизиты. Если человек соглашается, по закону № 161-ФЗ банк может заблокировать его счет за вовлеченность в подозрительную деятельность. Более того, в ряде случаев получателя ошибочного перевода могут признать соучастником, если средства использовались в противоправных целях.