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Что делать, если на карту поступили деньги от незнакомца

В последнее время российские банки фиксируют рост числа случаев, когда на счета граждан поступают денежные переводы от незнакомых лиц. Иногда причиной становится простая случайность — отправитель ошибается номером карты или телефона. Однако часто за подобными транзакциями могут скрываться мошеннические схемы, представляющие серьезную опасность для получателей. Финансы Mail разобрались, что делать при получении подозрительного перевода.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
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Механизмы обмана: от рассылки до взлома счета

Один из распространенных сценариев — массовая рассылка фальшивых сообщений якобы от имени банка, в которых получателя информируют о поступлении крупной суммы. Вслед за этим злоумышленник выходит на связь через мессенджер и требует вернуть деньги. Чем больше получателей поверят в легенду, тем выше доход злоумышленников.

Во втором варианте мошенники действуют более изощренно. Получатель перевода получает ссылку якобы для возврата средств. Переходя по ней и вводя реквизиты карты, пользователь фактически передаёт свои банковские данные злоумышленникам. Итогом такой доверчивости становится взлом счета и списание средств уже у жертвы.

Уголовные и финансовые последствия

Мошенники часто используют личные счета случайных людей для обналичивания и дробления украденных сумм. Получив перевод, жертва сталкивается с просьбой вернуть деньги, но уже на новые реквизиты. Если человек соглашается, по закону № 161-ФЗ банк может заблокировать его счет за вовлеченность в подозрительную деятельность. Более того, в ряде случаев получателя ошибочного перевода могут признать соучастником, если средства использовались в противоправных целях.

Почему нельзя распоряжаться поступившими деньгами

Согласно российскому законодательству, у отправителя ошибочного перевода есть три года на возврат денежных средств. Для начала стороны могут попытаться урегулировать вопрос мирно, но в случае отказа получателя отправитель вправе обратиться в суд — и тогда получателя обвинят в незаконном обогащении.

Риск становится особенно серьезным, если лица потратили деньги, оказавшиеся частью преступной схемы: в этом случае правоохранительные органы легко отследят движение средств и могут предъявить обвинения в соучастии.

Как правильно действовать при получении чужого перевода

Если вы получили деньги от неизвестного лица — не спешите возвращать их по незнакомым реквизитам и тем более тратить. В первую очередь нужно удостовериться, что информация о поступлении средств не является мошеннической уловкой. Для этого проверьте детали операции через официальное банковское приложение.

Далее связывайтесь непосредственно с банком — по телефону или через приложение. Объясните ситуацию и предоставьте данные о переводе: сумму, дату, при наличии — имя отправителя. Банк самостоятельно выяснит обстоятельства и даст инструкции по возврату, чтобы процедура прошла легально и безопасно.

Обязательно сохраняйте документы: выписку, подтверждающую операцию, и скриншоты переписки с поддержкой. Эти материалы понадобятся при возникновении спорных юридических ситуаций. Не соглашайтесь переводить средства по данным, отличающимся от реквизитов, с которых поступили деньги: такой возврат юридически считается обычным переводом третьему лицу, а не возвратом ошибочного платежа.

На что обращать внимание и как обезопасить себя

Будьте особенно бдительны, если отправитель запутывается в объяснениях, меняет версии истории либо торопит с возвратом. В случае малейших подозрений прекратите общение, добавьте номер в черный список и известите банк о готовности вернуть средства только через официальные каналы.

Если перевод зачислен со счета другого банка, следует связаться с клиентской поддержкой того банка для уточнения дальнейших шагов; чаще всего потребуется заполнить заявление о возврате.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»