Эксперт рассказала, какими будут цены на дыни в 2025 году

«Ожидается, что 2025 год может стать временем высокой волатильности цен на рынке бахчевых культур. В этом году не наблюдалось глобальных изменений посевных площадей данного сегмента, однако “кошельки” любителей дынь потеряют больше веса, чем в прошлом году», — сказала она.
Так, напомнила специалист, сезон дынь начинается в конце июля и продолжается до середины сентября. При этом, уже в конце июня товар появится на прилавках магазинов с «высокой ценовой короной».
Залина Казова спрогнозировала рост цен на дыни в 2025 году диапазоне 20−25% по сравнению с прошлым годом. Одной из причин подорожания станет возможное сокращение предложения, связанное со снижением урожая. На стоимости дынь также отразятся погодные условия, рост затрат на производство и инфляция.
Кроме того, отметила эксперт, на спрос на дыни и, соответственно, на их стоимость, повлияет урожай арбузов — если арбуза не очень удачный, потребители могут перейти на дыню. Но сильно на цену этот фактор не влияет.
«При благоприятных климатических условиях лучшим временем для покупки и наиболее доступными для покупателей дыни становятся в начале августа — время апогея урожая. Предложение растет, конкуренция усиливается, цены постепенно снижаются до своего сезонного минимума», — заключила она.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».