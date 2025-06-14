Долевое строительство: как купить квартиру, которой еще нет, и не потерять деньги

Использование счета эскроу в рамках ДДУ сводит к минимуму риски потери дольщиком уплаченных за объект денег. Если застройщик обанкротится, их можно забрать со счета эскроу, обратившись в банк, не совершая каких-либо дополнительных действий. В случае лишения лицензии банка, в котором у открыт счет эскроу, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) переведет до 10 млн рублей на счет эскроу в другой кредитной организации из указанного выше перечня. При этом новый банк выбирает застройщик. Если же дольщик перечислил на счет эскроу сумму свыше 10 млн рублей, то деньги сверх лимита удастся вернуть только в ходе процедуры банкротства или ликвидации банка.