Чичваркин задолжал ФНС 47 тыс. рублей

Ранее Чичваркина обвинили в участии в деятельности организации, признанной в РФ нежелательной. По данным некоторых Telegram-каналов, составленный протокол связан с деятельностью «Антивоенного комитета России», который признан нежелательной в РФ организацией по требованию прокуратуры.