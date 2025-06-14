Чичваркин задолжал ФНС 47 тыс. рублей

«Налоговая задолженность Евгения Чичваркина перед уполномоченным налоговым органом составляет 47 590 рублей», — сообщили правоохранители.
Ранее Чичваркина обвинили в участии в деятельности организации, признанной в РФ нежелательной. По данным некоторых Telegram-каналов, составленный протокол связан с деятельностью «Антивоенного комитета России», который признан нежелательной в РФ организацией по требованию прокуратуры.
Ранее Чичваркин дважды был оштрафован за нарушение правил деятельности иноагента. Минюст включил его в перечень иностранных агентов в июне 2022 года. Он постоянно проживает за пределами РФ.