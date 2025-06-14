ЦБ ценам не указ. Как снижение «ключа» скажется на стоимости продуктов

Банк России 6 июня впервые за почти три года снизил ключевую ставку, ее значение сократилось с 21% до 20%. Опрошенные aif.ru эксперты рассказали, как это скажется на ценах на продукты питания.
«Снижение ключевой ставки не окажет сильного влияния на цены на продукты питания, — считает основатель Института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак. — Эффект будет носить ограниченный и отложенный характер. Прямое влияние мы увидим в удешевлении кредитов для производителей и поставщиков продовольствия. Это может снизить их издержки и, как следствие, несколько замедлить рост цен на продукты питания».
Только за май продовольственная инфляция составила 12,49% в годовом выражении, подсчитали в Росстате. Рекордсменами стали овощи — свекла подорожала на 19,3%, морковь — на 18,1%, репчатый лук — на 14,2%, белокочанная капуста — на 12%, картофель — на 7,8%. Правда, в лидерах удешевления также представители категории «овощная продукция» — на огурцы цены снизились на 31,3%, помидоры подешевели на 21,1%, сладкий перец — на 4,3%, чеснок — на 3,1%.
Ключевая ставка Банка России является мощным инструментом, влияющим на уровень инфляции, ставки по кредитам, на стоимость денег и темпы развития экономики всей страны. Но на продовольственные цены снижение «ключа» на 1% заметного влияния не окажет.
«В продовольственных товарах инфляционное давление пока остаётся высоким, — отметил директор по аналитике Ингосстрах Банка Василий Кутьин. — Дело в том, что внутренний спрос опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Снижение “ключа” на 1 процентный пункт окажет минимальное влияние на продовольственные цены, поскольку на них мощно воздействуют рост цен в логистике, высокая стоимость ранее взятых заемных средств, а также подъем тарифов естественных монополий, например, анонсированное повышение с 1 июля 2025 года тарифов ЖКХ на 12%».
Снижение ключевой ставки на 1% рынок продовольственных товаров практически не заметит, ждать заморозки цен не стоит. В лучшем случае темпы роста стоимости продуктов немного замедлятся к концу лета — началу осени.
«В перспективе эффект от снижения ставки на цены продуктов питания будет, вероятно, ограниченным и проявится с некоторым временным лагом, — говорит Примак. — Важную роль будет играть общая экономическая ситуация, уровень инфляции и другие факторы».
Другим фактором, вмешивающимся в ценообразование, может стать погода, ее капризы гораздо сильнее воздействуют на стоимость продуктов, чем снижение ключевой ставки.
«Следует принимать во внимание наблюдаемые сложные погодные условия первой половины 2025 года, — напоминает Кутьин. — Которые с большой долей вероятности приведут к плохой урожайности большого количества сельскохозяйственных культур».