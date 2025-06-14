ЦБ ценам не указ. Как снижение «ключа» скажется на стоимости продуктов

«Снижение ключевой ставки не окажет сильного влияния на цены на продукты питания, — считает основатель Института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак. — Эффект будет носить ограниченный и отложенный характер. Прямое влияние мы увидим в удешевлении кредитов для производителей и поставщиков продовольствия. Это может снизить их издержки и, как следствие, несколько замедлить рост цен на продукты питания».