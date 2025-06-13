Трамп искусственно форсирует экономический обвал, считают аналитики

Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social призвал к полному отказу от предела госдолга США «во избежание экономической катастрофы» на фоне растущей вероятности дефолта в США.
«Продвигаемый Трампом законопроект о новом бюджете, который предусматривает рост расходов и увеличение бюджетного дефицита, вызвал острые разногласия Белого дома с Илоном Маском. Вроде как обнуляются усилия последнего по экономии госрасходов. С другой стороны, нельзя исключать, что Трамп, призывающий отменить потолок госдолга, искусственно форсирует неизбежный экономический обвал, включая крах надутого донельзя пузыря фондовых рынков, в стремлении предложить спасительные меры, которые не пройдут в отсутствие явного кризиса», — считает аналитик.
По его мнению, они могут включать нечто связанное с будущим ФРС, которая больше века управляет страной в интересах ведущих банков.
«Принимается закон о стейблкойнах, который в принципе может создать условия для манипулирования эмиссией (скажем, под обеспечение волатильной криптовалютой) и “мягкого”/технического списания накопленного непомерного госдолга США», — добавил автор доклада.
Он отмечает, что различия между подходами Трампа и Маска — это, условно, разница между арифметикой и высшей математикой. «Тем более, что Трамп понимает, что сильный доллар — это глобализм и империя и что он в корне противоречит интересам возрождающейся промышленности», — заключил аналитик.