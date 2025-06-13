Трамп искусственно форсирует экономический обвал, считают аналитики

Он отмечает, что различия между подходами Трампа и Маска — это, условно, разница между арифметикой и высшей математикой. «Тем более, что Трамп понимает, что сильный доллар — это глобализм и империя и что он в корне противоречит интересам возрождающейся промышленности», — заключил аналитик.