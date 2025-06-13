Топ-6 банковских вкладов сроком на три месяца на 13 июня

Банк России 6 июня принял решение о снижении ключевой ставки до 20% годовых, что привело к пересмотру процентных ставок по депозитным продуктам на внутреннем финансовом рынке. Ряд кредитных организаций оперативно обновили условия своих вкладов в ответ на решения регулятора.
Максимальную ставку на данный момент предлагает Московский кредитный банк — 23% годовых при минимальном взносе от 10 тысяч рублей на три месяца. При размещении суммы от 3 млн рублей ставка в этом же банке составит 19% годовых.
Среди других предложений — вклад от Авто Финанс Банка с доходностью 19,2% годовых, минимальная сумма размещения составляет 100 тысяч рублей.
Банк «Пойдем» установил ставку на уровне 19,1% годовых при минимальном вложении от 300 тысяч рублей. В то же время открыть вклад под 19% годовых возможно в Транскапиталбанке, разместив аналогичную сумму. Доходность в 19% годовых предлагает и Ак Барс Банк, минимальный депозит — 10 тысяч рублей.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
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