Топ-6 банковских вкладов сроком на три месяца на 13 июня

Банк «Пойдем» установил ставку на уровне 19,1% годовых при минимальном вложении от 300 тысяч рублей. В то же время открыть вклад под 19% годовых возможно в Транскапиталбанке, разместив аналогичную сумму. Доходность в 19% годовых предлагает и Ак Барс Банк, минимальный депозит — 10 тысяч рублей.