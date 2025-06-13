Кому повысят пенсии с 1 июля 2025 года

Прибавка по достижении возраста. С 1 июля пенсионеры, которые в июне достигли возраста 80 лет, будут получать увеличенную на 100% фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. В текущем году ее размер равен 8 907,70 рубля в месяц (Постановление Правительства РФ от 23.01.2025 № 34). Соответственно, страховая пенсия по старости возрастет до 17 815,40 рубля. При этом она будет дополнительно увеличена на районный коэффициент, если пенсионер проживает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.