Кому повысят пенсии с 1 июля 2025 года

Прибавки на федеральном уровне
Прибавка к пенсии после увольнения. В июле пенсия в повышенном размере ждет пенсионеров, прекративших трудовую деятельность в июне.
Напомним, что до 1 января 2025 года работающие по состоянию на 31 декабря 2024 года пенсионеры были не вправе рассчитывать на индексацию размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и на корректировку данного вида пенсии в период ведения ими трудовой деятельности (ч. 1 ст. 26.1 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ, далее — Закон № 400-ФЗ).
С 1 января текущего года страховая пенсия и фиксированная выплата к ней у данной категории пенсионеров каждый год увеличиваются на сумму индексации. Эта сумма исчисляется исходя из размера страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней. При этом учитываются имевшие место ранее индексации, корректировки и перерасчет (ч. 1.1 ст. 26.1 Закона № 400-ФЗ).
Например, размер пенсии у работающего на протяжении трех лет пенсионера составляет 18,5 тыс. рублей. С учетом пропущенных за данный период индексаций пенсия составляет 24,5 тыс. рублей. Вторая сумма является более высоким размером, закрепленным на лицевом счете пенсионера. Именно по ней будут проводить индексацию. Повышение установят к сумме, которую пенсионер получает фактически, то есть к 18,5 тыс. рублей. После увольнения, пенсию вслед за прибавкой по индексации дополнительно увеличат исходя из всех пропущенных повышений.
Пенсию в увеличенном размере начнут выплачивать, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения трудовой деятельности (ч. 3 ст. 26.1 Закона № 400-ФЗ).
Отметим, что выплата производится в беззаявительном порядке. Пенсионеру не требуется предпринимать никаких действий и куда-либо обращаться. Социальный фонд России проводит все плановые индексации автоматически.
Прибавка по достижении возраста. С 1 июля пенсионеры, которые в июне достигли возраста 80 лет, будут получать увеличенную на 100% фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. В текущем году ее размер равен 8 907,70 рубля в месяц (Постановление Правительства РФ от 23.01.2025 № 34). Соответственно, страховая пенсия по старости возрастет до 17 815,40 рубля. При этом она будет дополнительно увеличена на районный коэффициент, если пенсионер проживает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Аналогичное повышение ждет пенсионеров, которых в июне признали инвалидами I группы. Обратите внимание, если такому человеку после назначения доплаты исполнилось 80 лет, то второй раз данная прибавка ему не положена.
Доплата за иждивенцев. Пенсионеры, у которых на иждивении с июня оказался ближайший родственник, вправе обратиться за доплатой к фиксированной части страховой пенсии.
Эта доплата к страховой пенсии по старости или по инвалидности положена лицу, на полном обеспечении которого находятся нетрудоспособные люди из круга его ближайших родственников, то есть дети и внуки, не достигшие совершеннолетия или проходящие обучение в ВУЗе по очной форме, а также родители или супруги пенсионного возраста, инвалиды.
Размер доплаты составляет третью части суммы фиксированной выплаты на каждого иждивенца с учетом ограничения. Доплату производят в отношении не более чем трех иждивенцев.
В 2025 году размер доплаты за иждивенцев составляет:
|Число нетрудоспособных членов семьи у пенсионера (за исключением лиц в возрасте 80 лет или являющихся инвалидами I группы)
|Сумма фиксированный выплаты с учетом доплаты, рублей в месяц
|1
| 11 876,93
|2
| 14 846,16
|3
|17 815,39
Прибавки к пенсии на региональном уровне
Новый порядок перечисления социальной доплаты. С 1 января 2026 года соцдоплату к пенсии в некоторых субъектах РФ смогут устанавливать и выплачивать территориальные отделения СФР (Федеральный закон от 20.03.2025 № 39-ФЗ). Сейчас данными полномочиями располагают органы власти субъектов РФ. Со следующего года соответствующие функции разрешат передать СФР. Для этого достаточно будет подписать соглашение между высшим исполнительным органом власти субъекта РФ и Соцфондом.
Если такое соглашение будет заключено, то доплату будет производить территориальный орган СФР согласно порядку, установленному правительством РФ.
Нововведение позволит повысить адресность и эффективность предоставления мер соцподдержки.
Напомним, федеральная и региональная соцдоплата положена, если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера ниже величины регионального прожиточного минимума, а последняя превышает величину федерального прожиточного минимума (ч. 5 ст. 12.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ).
Как правило, соцдоплату устанавливают в таком размере, чтобы общая сумма матобеспечения с ее учетом достигала величины регионального прожиточного минимума пенсионера.
Назначение данной выплаты осуществляется в беззаявительном порядке.
Выплаты в Калининградской области. Правительство Калининградской области утвердило с 1 июля 2025 года индексацию в размере 3% ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла, ветеранам труда-пенсионерам, лицам, пострадавшим от политических репрессий, ветеранам становления региона, а также многодетным семьям (Постановление Правительства Калининградской области от 13.11.2024 № 424-п).
Сейчас размер ежемесячной денежной выплаты в регионе составляет 2 152 рубля.
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