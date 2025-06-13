Сотрудничество России с передовыми странами в 21 веке претерпели множество изменений. В начале нулевых годов западные компании активно заходили на российский рынок, строили производственные мощности и инвестировали в нашу страну. Позднее, в 2014 году, против России стали вводить первые значительные санкции, а Москва — стала применять зеркальные меры против стран Запада. Россияне начали привыкать к понятию «импортозамещение», а сельское хозяйство и пищевая промышленность стали первыми отраслями, развитие которых в новых условиях стали заметны гражданам. Если первое время к «российскому пармезану» относились достаточно скептически, то сейчас на прилавках из продуктов, которые на сто процентов являются импортом, оказались только те, выращивание и приготовление которых невозможно в России в силу климата.
В 2022 году были введены беспрецедентные по объему и влиянию ограничения практически на все сферы российской экономики, к которым последняя показала достаточную устойчивость. Но наиболее важным для повседневной жизни россиян оказался уход из страны крупнейших международных платежных систем Visa и Mastercard, а также отключение банков от SWIFT, международной системы межбанковской коммуникации, используемой для передачи финансовых сообщений между банками и другими финансовыми учреждениями по всему миру.
Всего против России с 2014 года было введено почти 29 тысяч различных санкций и ограничений, большая часть из них (92 процента) были введены с февраля 2022-го. Впрочем, опасения полной парализации российской экономики не оправдались. Как стране удалось выстоять против беспрецедентного давления — выясняли Финансы Mail.
Санкции и МИР. Страна против всех?
Три года назад отключение российских банков от системы SWIFT называли «финансовым ядерным оружием», способным парализовать экономику.
Аналитики и экономисты прогнозировали девальвацию российской валюты до 200 рублей за доллар, полную парализацию расчетов за импорт и экспорт, а также блокировку транзакций по картам Visa и Mastercard внутри страны, а не только за границей.
Часть россиян с тревогой отнеслось к уходу из России Visa и Mastercard: страх, что деньги со счета нельзя будет снять из-за отключения, присутствовал. Как и нежелание переходить на российскую карту МИР. Сейчас, по прошествии более трех лет, эти страхи вспоминаются с улыбкой: часть пластиковых карт иностранных брендов работают до сих пор, а российская платежная система успела полюбиться.
Катастрофы не случилось. Оперативное решение ЦБ повысить ключевую ставку, обязать экспортеров продавать валютную выручку и другие меры остановили панику. А проработанные после первых санкций 2014 года собственная платежная система МИР и Система передачи финансовых сообщений (СПФС) привели к тому, что расчеты как внутри страны, так и частично с иностранными компаниями, не остановились.
Как создавался СПФС
СПФС Банка России — это национальная система передачи финансовых сообщений. Отечественный аналог SWIFT не зависит ни от каких иностранных компаний или систем, что не позволяет мировой политике никак влиять на ее работу. В тестовом режиме межбанковскую систему запустили в конце 2014 года, а начиная с лета 2015 к ней стали активно подключаться финансовые организации, как банки, так и другие участники рынка.
Постепенно к программе присоединились все крупные банки страны, в 2017 году участником МС стала компания «Роснефть», в 2018-м — «Газпром нефть».
Среди организаций, чьи имена на слуху, за последние несколько лет в СПФС вступили «Ростелеком», «Татнефть», «ТАИФ-НК», «Сургутнефтегаз», «АК Барс», государственная компания «Ростех». Сейчас с отечественной системой работают свыше 580 российских компаний и 177 — иностранных.
За счет того, что к системе платежей присоединились не только банки дружественных стран, таких как Белорусия, но и недружественных, в частности, банки Японии и Франции, участники рынка могут совершать операции без использования SWIFT.
Год назад, в июне 2024-го, Евросоюз ввел первые санкции против СПФС. Европейским банкам и компаниям, работающим за пределами России, было запрещено подключаться к СПФС или «эквивалентным специализированным службам финансовых сообщений», созданным ЦБ. Участники рынка также получили запрет на совершение транзакции с организациями из третьих стран, использующими СПФС за пределами России и внесенными в специальный черный список Евросоюза.
Тем не менее, количество сообщений внутри системы в 2024 году выросло на 23% в годовом выражении по сравнению с трафиком 2023 года, отмечали в ЦБ.
«Мы привыкли к прогрессу»
Одной из причин, по которым для россиян перестал играть значительное значение бренд оператора банковской карты, является появление Системы быстрых платежей и платежных стикеров.
Клиенты банков все меньше проводят переводов и оплат покупок картами (хотя доля «пластика» на рынке транзакций все еще лидерская), пользуясь вместо них QR-кодами, NFC-табличками и другими способами. Такая возможность стала доступна благодаря системе Банка России, которая позволяет гражданам переводить средства по номеру телефона получателя между счетами в разных кредитных организациях, совершать мгновенные платежи в режиме 24/7 за работу, товары и услуги, а также использовать СБП юридическими лицами для переводов гражданам (страховые выплаты, перечисления от брокеров и другое).
Система быстрых платежей заработала 28 января 2019 года и за это время практически все российские банки подключились к ней.
28 февраля 2019 года Система быстрых платежей была запущена в промышленную эксплуатацию для широкого круга банков-клиентов. Это дало россиянам возможность совершать мгновенные переводы по номеру телефона, не вводя данные карт и номера счетов получателей.
В магазинах россияне начали использовать СБП в том же 2019 году, тогда стартовали первые тесты в торговых сетях, включая онлайн-оплату. Почти параллельно была запущена оплата по СБП в различных сервисах.
С 1 января 2020 года Система быстрых платежей стала платной для банков.
в 2021 году было запущено приложение СБПей, с его помощью пользователи могут оплачивать товары и услуги несколькими способами: с помощью QR-кода, кнопки на сайте магазина или платежной ссылки. Позднее добавили возможность бесконтактной оплаты на основе технологии NFC.
В 2024 году через СБП было проведено 13,4 млрд операций на общую сумму 69,5 трлн рублей, включая переводы между физическими лицами и розничную оплату товаров и услуг, а также переводы от юрлиц в пользу физлиц. К концу 2024 года около 2,2 млн торговых точек в России реализовали приём оплаты через СБП.
Такое развитие технологий и промышленная безопасность банковского сектора не только дает политическую свободу России, но и обеспечивает удобство ее гражданам.
Весной 2025 года началось обсуждение возможного смягчения санкций. В том числе аналитики допускают подключение российской финансовой системы обратно к SWIFT. Если говорить о финансовых рынках — это позитивный сигнал для России. Однако обычные россияне не почувствуют разницу между отечественными продуктами и западными.
Подрезать крылья «ножкам Буша»
В разные периоды СССР, будь то послевоенное время или конец 80-х, возникала необходимость в регулировании товаров в магазинах. Это регулирование в числе прочего осуществлялось за счет талонов. Если в период Великой отечественной войны были карточки на хлеб, то в конце существования советского строя без талона было сложно купить водку, конфеты или другие дефицитные продукты.
В 90-е, когда правительство приняло решение «отпустить» цены и товары стали дорожать буквально каждый день, на прилавках стали появляться импортные продукты. Салями, «ножки Буша», порошковый сок, маргарин для бутербродов заполнили прилавки. В страну поставлялась бразильская говядина, польские яблоки, литовский сыр и много-много других товаров. Если с бананами или оливковым маслом вопросов в происхождении поставок не возникало (не вызревают в Сочи бананы, им не хватает буквально полутора градусов для этого), то импорт картофеля, молока и куриных окорочков не был обусловлен климатическими причинами.
В двухтысячных годах на прилавках стали появляться не только замороженные куриные ножки, но и отечественное мясо птицы: свежее мясо, не прошедшее глубокой заморозки и не лежавшее на складах большое количество времени было вкуснее, но не всегда дешевле. Полного замещения вынужденного импорта не происходило долго, вплоть до объявления в 2014 году продовольственного эмбарго и старта большого количества государственных программ по поддержке отечественного производства продовольствия.
Курочка стала клевать по своему зернышку
6 августа 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».
Этот момент стал поворотным для российского агропромышленного комплекса. За последние более 10 лет сельское хозяйство показало значительный рост производства, широкое внедрение передовых технологий и переход от позиции импортера к становлению страны как экспортного игрока.
За 2014 — 2024 годы производство в сельском хозяйстве выросло более чем на треть, по пищевым продуктам — почти на 50%. «Устойчивая динамика развития характерна как для агропромышленного комплекса в целом, так и для отдельных его отраслей». — отмечало министерство сельского хозяйства, оценивая итоги десяти лет продэмбарго.
10 лет продэмбарго в цифрах
Сбор зерновых культур в указанный период увеличился с 92,4 млн тонн до порядка 150 млн тонн, сахарной свеклы — с 39,3 млн тонн до 53,2 млн тонн. Наибольший рост показало производство масличных культур — в 2,3 раза (с 13,2 млн тонн до 29,9 млн тонн).
Объемы производства плодоовощной продукции выросли в 1,7 раза: в 2023 году показатель достиг рекордных значений — 7,5 млн тонн (в 2013 — 4,5 млн тонн). Порядка 1,64 млн тонн — это тепличные овощи, сбор которых увеличился с 2013 года в 2,6 раза (с 0,64 млн тонн).
Урожаи плодов и ягод выросли в 2,8 раза — с 0,7 млн тонн до рекордных 1,9 млн тонн в прошлом году.
Высокие результаты достигнуты и в животноводстве: производство скота и птицы по сравнению с 2013 годом, увеличилось на 35,6% — с 12,2 млн тонн до 16,53 млн тонн. В том числе свиней — на 67,6% (с 3,6 млн тонн до 6,06 млн тонн), птицы — на 36,6% (с 5,2 млн тонн до 7,04 млн тонн).
Производство молока выросло на 13,2% (с 29,9 млн тонн до 33,8 млн тонн). Положительная динамика во многом связана с повышением продуктивности молочного стада. «Настоящий расцвет переживает российское сыроделие. Производство сыров практически удвоилось за последние 10 лет (с 435 тыс. тонн до 801 тыс. тонн). Фактически за это время была создана новая индустрия», — уточнял Минсельхоз.
Помимо сухих цифр стоит отметить и то, как само по себе производство продуктов изменило и досуг. С развитием сыроварения в малых городах стали появляться небольшие крафтовые сыроварни, при которых стали открываться магазины, кафе и даже глемпинги. Появилось такое туристическое направление, как гастротур: люди готовы ехать из Москвы в Кострому или Коломну, чтобы попробовать разные сорта сыра, сладостей, мясных деликатесов с небольших фермерских хозяйств.
И если в начале этого пути словосочетания «русский пармезан» или «тверская буратта» вызывали иронию, то сейчас, помимо старых европейских рецептов сыровары начали внедрять и развивать новые технологии и подходы в своем деле. На сегодняшний день в России работает более 1000 предприятий. По оценке Национального союза производителей молока, только в сетевой розничной торговле продается почти 9500 наименований различных видов сыра.
Сами наелись и других накормили
В отдельных отраслях сельского хозяйства России удалось не только избавиться от закупок импорта, но и вывести производство на экспорт. Например, выпуск растительного масла увеличился за 10 лет в 2,5 раза и составил 9,8 млн тонн. Этого удалось добиться за счет наращивания производства подсолнечника, заявляла министр сельского хозяйства Оксана Лут.
«Произошел взлет масложировой промышленности. Сегодня наша страна перекрывает свои потребности в подсолнечном масле более чем в два раза и является вторым в мире поставщиком этой продукции. Аналогичные тенденции наблюдаются и во многих других сегментах», — отметила министр.
В 2020 году России удалось стать нетто-экспортером продовольствия (когда экспорт товаров превышает импорт — прим.ред.). Сегодня наша страна направляет продовольствие более чем в 160 стран и является мировым лидером по поставкам пшеницы, гороха, ячменя, масличного льна, мороженной рыбы, занимает ведущие позиции по подсолнечному маслу и ряду другой продукции.
Виноделие и энотуризм
Отдельно хочется отметить развитие винной отрасли в России. Помимо посадки виноградников, увеличение производства вина из российского сырья и развития технологий, в последние пять лет появилось и новое гастрономическое туристическое направление: энотуризм.
На развитие этой перспективной отрасли государство выделило несколько форм поддержки: финансовая, имущественная, информационная, страхование интересов, продвижение продукции на потребительский рынок.
В рамках господдержки винодельческие хозяйства могут подать заявку и компенсировать затраты на организацию питомников для производства посадочного материала, то есть виноградных лоз; покупку лозы отечественного производства, посадку и уход за насаждениями; на покупку и обновление оборудования для производства; на инновации, научно-исследовательскую и научно-техническую деятельность в области виноградарства и виноделия.
С 2012 по 2022 год число виноделен в России увеличилось в три раза, а в 2023 году — еще на 50%. При этом количество проданного отечественного вина, по данным Минпромторга, увеличилось на 20% и сейчас отечественные «этикетки» заполнили не только недорогой и массовый сегмент, но и получили свое место на полках более высокого уровня. В 2007 году площадь виноградников в России составляла около 62 тысяч гектар. В 2023 году — уже 105 тысяч гектар.
Согласно «Винному гиду» Роскачества, сегодня лицензии на производство вина имеют около 170 отечественных виноделен. Руководитель «Винного гида» Олеся Буняева считает, что этот рост обусловлен возможностью зарегистрировать небольшое предприятие по производству вина как «крестьянско-фермерское хозяйство». Такую возможность государство ввело в 2017 году для производителей, выпускающих до 150 тыс. литров в год. У бизнеса, работающего по этой схеме, много льгот — например, пошлина на получение лицензии составляет 65 тыс. руб. вместо 800 тыс.
Помимо самих виноградников и производственных мощностей, на винодельнях в России стали появляться кафе, магазины не только с собственным вином, но и с другими фермерскими продуктами. На виноградниках стали проводить гастроужины и музыкальные фестивали, появились отели и глемпинги, где можно смотреть на звезды и встречать рассвет.
Помимо внутреннего спроса на вина, Россия активно поставляет этот вид продукции за границу. Минпромторг, Минсельхоз и Российский экспортный центр помогли виноделам стать участниками международных выставок, где им удалось наладить контакт с потенциальными покупателями и заключить новые экспортные контракты. Российское вино уже покупают в странах БРИКС, Китае, Казахстане, Монголии, странах ближнего зарубежья. Сейчас порядка 10% от объема производства идет на экспорт, но, прогнозируют эксперты, этот объем будет расти с годами.