Продовольственная безопасность и своя платежная система

С 2012 по 2022 год число виноделен в России увеличилось в три раза, а в 2023 году — еще на 50%. При этом количество проданного отечественного вина, по данным Минпромторга, увеличилось на 20% и сейчас отечественные «этикетки» заполнили не только недорогой и массовый сегмент, но и получили свое место на полках более высокого уровня. В 2007 году площадь виноградников в России составляла около 62 тысяч гектар. В 2023 году — уже 105 тысяч гектар.