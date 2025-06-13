flydubai приостановила полеты в Россию и ближнее зарубежье

ДУБАЙ, 13 июн — РИА Новости. Эмиратская авиакомпания flydubai временно приостановила полеты по ряду направлений, в том числе в страны СНГ, в связи с конфронтацией Израиля и Ирана, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.