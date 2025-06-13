flydubai приостановила полеты в Россию и ближнее зарубежье

«Рейсы в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Иран, Ирак, Израиль, Иорданию, Казахстан, Кыргызстан, Ливан, Россию, Сирию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан были отменены 13 и 14 июня», — заявил представитель авиаперевозчика.
«Мы внимательно следим за ситуацией и соответствующим образом корректируем расписание рейсов. Приносим извинения за любые неудобства, причиненные нашим пассажирам. Безопасность наших пассажиров и экипажа остается нашим главным приоритетом», — заявили в пресс-службе.
Ранее Росавиация сообщила, что flydubai отменила 22 рейса в Дубай за