Эксперт назвал риски использования кассы самообслуживания

Хотя кассы самообслуживания помогают сократить очередь в магазинах, у них есть свои минусы. В частности, не всегда товары получается корректно отсканировать, в результате приходится звать ассистента.
Кроме того, существует риск случайно пробить один товар дважды или заплатить больше. Либо оплатить товары другого человека, который пробивал их до вас, а затем отлучился и не закрыл чек. Поэтому список товаров на экране необходимо проверять.
Однако помимо этого существует и еще одна опасность. Во время оплаты данные банковской карты могут увидеть стоящие рядом покупатели. Обычно кассы расположены близко, и жулики могут легко подсмотреть номер и CVV-код.
«Это создает риски для несанкционированного списания денежных средств с карт покупателей. В этой связи рекомендуется быть бдительным при использовании касс самообслуживания, смотреть по сторонам и отмечать подозрительных граждан, находящихся в непосредственной близости», — указал эксперт.