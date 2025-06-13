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Эксперт назвал риски использования кассы самообслуживания

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. При пользовании кассой самообслуживания есть риск случайно отсканировать один товар два раза или оплатить покупку другого человека. Об этом агентству «Прайм» рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Источник: © РИА Новости

Хотя кассы самообслуживания помогают сократить очередь в магазинах, у них есть свои минусы. В частности, не всегда товары получается корректно отсканировать, в результате приходится звать ассистента.

Кроме того, существует риск случайно пробить один товар дважды или заплатить больше. Либо оплатить товары другого человека, который пробивал их до вас, а затем отлучился и не закрыл чек. Поэтому список товаров на экране необходимо проверять.

Однако помимо этого существует и еще одна опасность. Во время оплаты данные банковской карты могут увидеть стоящие рядом покупатели. Обычно кассы расположены близко, и жулики могут легко подсмотреть номер и CVV-код.

«Это создает риски для несанкционированного списания денежных средств с карт покупателей. В этой связи рекомендуется быть бдительным при использовании касс самообслуживания, смотреть по сторонам и отмечать подозрительных граждан, находящихся в непосредственной близости», — указал эксперт.