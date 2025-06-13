Сбросить гнет: как выгоднее выплачивать кредит досрочно

Когда выгодно досрочное погашение кредита
Чтобы понять, насколько выгодным будет досрочное погашение части кредита, следует определить соотношение процента по нему с текущими ставками по банковским депозитам. Так, в ситуации, когда ставка по взятой в 2020 году ипотеке была равна 8% и ее надо выплачивать еще три года, а текущие ставки по депозитам на такой же срок достигают 20%, более выгодным будет внесение свободных средств на вклад.
С приобретенным в кредит автомобилем может быть иная ситуация. В случае его продажи более выгодным является досрочное погашение долга. Это позволит заемщику получить право свободно распоряжаться машиной и не спрашивать у банка разрешения на ее продажу.
Таким образом, при принятии решения в каждом конкретном случае следует исходить из размера текущих ставок по депозитам, учитывать вид имущества и дальнейшие действия в отношении него.
Виды досрочного погашения кредита
Банки, как правило, предлагают два способа досрочного погашения кредита:
- сокращение срока выплат;
- уменьшение размера ежемесячного взноса.
В первом случае работает правило: чем короче срок кредита — тем меньше переплата. Это позволяет побольше снизить переплату по кредиту. Кроме того, досрочное закрытие долга позволяет избавиться от дополнительных услуг, являющихся условием заключения кредитного договора. Например, некоторые ипотечные договоры содержат условие о приобретении на ежегодной основе полиса страхования жизни, что позволяет клиенту выплачивать долг по сниженной ставке. При сокращении срока выплат, например, на полгода, можно сэкономить и половину стоимости последнего полиса.
Во втором случае работает правило, когда дополнительный взнос сокращает остаток долга. При этом уменьшение самого долга начинает идти медленнее из-за уменьшения размера ежемесячных платежей, а проценты продолжают начисляться в прежнем режиме. Данный способ снижает переплату по кредиту менее существенно, чем сокращение срока выплат. Применять его целесообразно, когда требуется снижение кредитной нагрузки, например, в связи с сокращением дохода или при возросших текущих расходах. Это позволяет избежать просрочек по выплатам.
Нюансы внесения досрочных платежей
Наиболее эффективным является внесение досрочных платежей ближе к началу кредитного срока. Это позволит сэкономить больше, так как банк быстрее пересчитает оставшуюся сумму долга и начислит меньше процентов. Ближе к концу срока банк уже получит большую часть процентов, поэтому уменьшение переплаты будет не таким заметным.
Важно заранее предупреждать банк о внесении досрочных платежей. В противном случае он не пересчитает остаток долга, а проведет списание суммы в рамках графика.
При выборе даты внесения досрочного платежа следует учитывать, обязанность платежей по графику. Например, если досрочный платеж был произведен седьмого числа, а платеж по графику нужно перечислить десятого, то следует убедиться в наличии суммы для обоих платежей, что позволит избежать просрочки.
Как правило, банки не устанавливают строгих рамок для внесения досрочных платежей. Также они позволяют, если иное не установлено договором, заново выбирать между сокращением срока выплат и уменьшением размера ежемесячного взноса.
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