Сбросить гнет: как выгоднее выплачивать кредит досрочно

Чтобы понять, насколько выгодным будет досрочное погашение части кредита, следует определить соотношение процента по нему с текущими ставками по банковским депозитам. Так, в ситуации, когда ставка по взятой в 2020 году ипотеке была равна 8% и ее надо выплачивать еще три года, а текущие ставки по депозитам на такой же срок достигают 20%, более выгодным будет внесение свободных средств на вклад.