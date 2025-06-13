Чем обернется удар Израиля по Ирану для нефтяных цен и России

Эксперт напомнил, что Иран всю нефть, которую производит, помимо внутренних потребностей, поставляет на китайский рынок.
«И это подталкивает Соединённые Штаты всё-таки включиться в конфликт. В частности, мы видим, что сенатор Линдсей Грэмм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) открыто говорит, что Вашингтону надо не только присоединиться к ударам по Ирану, но именно наносить их по нефтяным объектам», — отметил Юшков.
Американцам не столько необходимо надавить на иран, добавил эксперт, сколько лишить Китай одного из наиболее выгодных поставщиков. Ведь иранская нефть идет со скидкой и, соответственно, для Китая это выгодно: большие объемы, примерно полтора миллиона баррелей в сутки, дешевле чем общемировые цены.
Поэтому только это обстоятельство подталкивает Соединенные Штаты нанести удар по иранским нефтяным объектам. «Там под ударом могут быть как сами месторождения, так и нефтепроводы, так и порты, где загружаются танкеры. Поэтому такой сценарий возможен и он уже приведет к дефициту нефти на мировом рынке и на цены может подтолкнуть и к 80 и 100 долларам за баррель в зависимости от того, насколько Иран сократит экспорт своей нефти», — рассуждает Юшков.
Если убрать все полтора миллиона баррелей в сутки экспортных мощностей Ирана, то, конечно, это будет существенный дефицит на мировой рынке, и мы увидим цены выше 100 долларов за баррель.
Если говорить о России, то нашей стране выгоднее дорогая нефть. «Российский сорт стоит на 10 долларов дешевле примерно, чем Brent. Поэтому когда сейчас он поднялся в район 75 долларов за баррель, то стоимость российского сырья вышла в район 65.
“Это в любом случае позитивно для нас, это дополнительные доходы и компании и бюджета, потому что в последнее время наша нефть стоила ниже 60 долларов за баррель, в районе 55 было. И нам пришлось проводить пересмотр бюджета, и ожидать планируемую среднюю цену на нашу нефть с 69,7 долларов за баррель до 55 примерно”, — напомнил он.