Чем обернется удар Израиля по Ирану для нефтяных цен и России

Поэтому только это обстоятельство подталкивает Соединенные Штаты нанести удар по иранским нефтяным объектам. «Там под ударом могут быть как сами месторождения, так и нефтепроводы, так и порты, где загружаются танкеры. Поэтому такой сценарий возможен и он уже приведет к дефициту нефти на мировом рынке и на цены может подтолкнуть и к 80 и 100 долларам за баррель в зависимости от того, насколько Иран сократит экспорт своей нефти», — рассуждает Юшков.